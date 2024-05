VITA DA KANE - NON SARA' CHE IL CENTRAVANTI INGLESE PORTA UN PO' SFIGA? ANCHE QUEST'ANNO FINIRA' LA STAGIONE CON "ZERU TITULI" - IL 30ENNE EX TOTTENHAM AVEVA SCELTO DI TRASFERIRSI AL BAYERN MONACO IN ESTATE PER VINCERE IL SUO PRIMO TROFEO IN CARRIERA: RISULTATO? I BAVARESI SECONDI IN BUNDESLIGA DOPO AVER VINTO GLI ULTIMI 10 CAMPIONATI, ELIMINATI DALLA COPPA DI GERMANIA E SBATTUTI FUORI DALLA CHAMPIONS - IL BAYERN A BOCCA ASCIUTTA PER LA PRIMA VOLTA IN 12 ANNI…

Estratto dell'articolo di Nino Caracciolo per www.goal.com

Continua la maledizione di Harry Kane, che non ha mai alzato un trofeo in carriera: primo anno al Bayer e tedeschi senza trionfi dopo 12 anni. […] a quasi 31 anni e oltre 300 goal in carriera, Harry Kane non ha ancora mai vinto nemmeno un trofeo. […] L’attaccante inglese, in goal su rigore nella semifinale d’andata contro il Real, ha visto – insieme ai suoi compagni – sfumare il sogno di far ritorno a Wembley per disputare la finale di Champions League contro il Dortmund, per via della rimonta nel finale delle Merengues.

BAYERN SENZA TRIONFI: NON SUCCEDEVA DA 12 ANNI

Quando la scorsa estate si è trasferito al Bayern Monaco, in molti pensavano che la maledizione di Kane fosse pronta per essere esorcizzata. Invece quella 2023/2024 è stata un’annata disastrosa in termini di trionfi: i bavaresi hanno perso la Supercoppa di Germania contro il Lipsia poche ore dopo il suo arrivo alla corte di Tuchel, sono stati eliminati in DFB Pokal e hanno visto trionfare il Bayer Leverkusen in Bundesliga. Per ultima la delusione in Champions League nella semifinale persa contro il Real. Per il Bayern Monaco un’annata senza trofei: l’ultima volta era accaduto 12

MALEDIZIONE ANCHE "NAZIONALE"

Nessuna vittoria con i club e nessun successo nemmeno con la nazionale inglese. Tra le delusioni più grandi della carriera di Kane c’è proprio la finale dell’Europeo 2020 persa a Wembley contro gli azzurri all’epoca allenati dal ct Roberto Mancini. […]

