21 apr 2023 15:42

LA VITTIMA DIVENTA IL COLPEVOLE - LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO RESPINGE IL RICORSO DELL'INTER SULLA SQUALIFICA DI LUKAKU - PER I NERAZZURRI L'ESPULSIONE DEL BELGA E' INGIUSTA VISTO CHE IL SECONDO CARTELLINO GIALLO E' ARRIVATO PER L'ESULTANZA MESSA IN ATTO IN RISPOSTA AGLI INSULTI RAZZISTI - INVECE E' STATA ACCETTATA LA RICHIESTA DELLA JUVENTUS DI SOSPENDERE LA SQUALIFICA DI UN TURNO PER LA CURVA SUD DELLO "STADIUM" A CAUSA DEI CORI CONTRO "BIG ROM" - IL COMUNICATO DELL'INTER...