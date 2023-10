VOLANO LE RACCHETTATE TRA I MOSTRI SACRI DEL TENNIS! “RISPETTO NADAL E NON HO INTENZIONE DI PARLARE MALE DI LUI” – DJOKOVIC RISPONDE AL TENNISTA SPAGNOLO CHE TEMPO FA AVEVA DICHIARATO CHE SAREBBE STATO “FRUSTRANTE” PER NOLE NON BATTERE IL SUO RECORD DI SLAM VINTI – “OGNUNO HA IL DIRITTO DI AVERE LA PROPRIA OPINIONE, IO NON SONO D’ACCORDO” - SULLE OLIMPIADI: “I GIOCHI PER ME SIGNIFICANO MOLTO E NON VEDO L’ORA DI PRENDERNE PARTE. SPERO DI RIUSCIRE A PORTARE UN’ALTRA MEDAGLIA ALLA SERBIA…”

Non molto tempo fa, Rafael Nadal aveva dichiarato che sarebbe stato “frustrante” per Djokovic non battere il suo record di Slam vinti. Le sue parole hanno fatto il giro del web, ma la risposta del tennista serbo è arrivata soltanto ieri, in un’intervista per Sportal, tradotta da Tennis Majors.

«Ho visto che quel commento è diventato virale e che molte persone ne hanno parlato. Ognuno ha il diritto di avere la propria opinione». Il serbo è stato chiaro: lui ha un grandissimo rispetto per Nadal e non ha intenzione di parlarne in maniera negativa.

«Rafa è un grande campione e io lo rispetto molto sia come tale che come mio più grande rivale. Non ho intenzione di parlare male di lui o di Roger Federer. Questa è la sua opinione e io, ovviamente, non sono d’accordo. Ho una mia opinione, ma non la dirò perché non voglio approfondire l’argomento. Non ce n’è bisogno»

Durante l’intervista si è parlato anche di Olimpiadi, infatti è stato chiesto a Djokovic se avesse letto le parole di Patrick Muratoglu, allenatore di tennis francese, sulla poca importanza dei Giochi Olimpici rispetto agli Slam.

«Ho letto la sua dichiarazione e non sono completamente d’accordo con lui. Per me le Olimpiadi sono una competizione molto speciale ed è importante parteciparvi. Si giocano ogni quattro anni e l’atteggiamento che hanno i tennisti, specialmente quelli che sono più in basso in classifica, non è lo stesso che hanno per gli Slam. Sono d’accordo con questo, ma personalmente i Giochi per me significano molto e non vedo l’ora di prenderne parte. Spero di riuscire a portare un’altra medaglia alla Serbia»

Rafael Nadal, che ha all’attivo 22 vittorie nei tornei del Grande Slam, ma che è reduce da otto mesi di assenza e da due operazioni all’anca, per infortunio, in un’intervista rilasciata a Movistar+ aveva detto su Djokovic

«Penso che Novak viva le cose in un modo più intenso di quanto io abbia sperimentato nella mia vita. Penso che sarebbe stata una frustrazione più grande per lui non ottenere questo record, e forse è per questo che l’ha ottenuto. Ha avuto la capacità di portare la sua ambizione al massimo. Credo di essere stato una persona ambiziosa, ma ho un’ambizione sana che mi ha permesso di vedere le cose in prospettiva, senza frustrarmi o arrabbiarmi più del necessario in campo quando le cose non andavano bene. È il mio modo di vivere, sono culture diverse, ogni giocatore o ogni paese lo vive in modo diverso… e io l’ho vissuto così e ne sono felice»

