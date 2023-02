VOLATONA CHAMPIONS: L’ATALANTA PERDE IN CASA CON IL LECCE, SARRI RITROVA IMMOBILE E I TRE PUNTI, LA JUVE NON SBAGLIA CONTRO LO SPEZIA E GUADAGNA POSIZIONI IN CLASSIFICA (MA SUL CLUB BIANCONERO PENDE LA SPADA DI DAMOCLE DEI PROCESSI E DI ALTRI POSSIBILI PUNTI DI PENALIZZAZIONE) – A SALERNO DECIDE UNA DOPPIETTA DI IMMOBILE. DEBUTTO HORROR PER PAULO SOUSA: MA PER IERVOLINO ERA DAVVERO NECESSARIO MANDARE VIA NICOLA?

SPEZIA JUVE

La Juve non sbaglia e guadagna posizioni in classifica. Nella 23.ma giornata di Serie A la squadra di Allegri batte lo Spezia 2-0 e si porta a -9 dal sesto posto dell'Atalanta. Al Picco prova cinica dei bianconeri, che soffrono ma portano a casa tre punti pesanti. Nel primo tempo Kean (32') sblocca il match deviando in rete un cross di Kostic, nella ripresa poi ci pensa Di Maria (66') a mettere il risultato al sicuro raddoppiando i conti con un diagonale dal limite. Nel finale Perin decisivo con un paio di interventi super.

SALERNITANA-LAZIO 0-2: SARRI RITROVA I TRE PUNTI

SALERNITANA LAZIO

La Lazio supera 2-0 la Salernitana nel match valido per la 23esima giornata di Serie A, ritrova il successo anche in campionato e sale momentaneamente al quarto posto solitario in classifica (in attesa di Roma-Verona), approfittando del ko dell'Atalanta. A decidere il match dell'Arechi è una doppietta di Ciro Immobile, che non segnava dalla trasferta di Lecce del 4 gennaio. Il bomber azzurro prima la sblocca al 60' su invito di Marusic, poi si procura e trasforma il penalty che chiude i conti (69'). All'89' espulso Bronn e altro rigore per i biancocelesti, ma Luis Alberto si fa ipnotizzare da Sepe. Debutto amaro per Sousa, che continua a fare i conti con una classifica da brividi.

ATALANTA-LECCE 1-2: CEESAY E BLIN COMPLICANO LA CORSA CHAMPIONS DELLA DEA

ATALANTA LECCE

Il Lecce si conferma squadra indigesta alle grandi del nostro campionato e infligge la seconda sconfitta in due partite all'Atalanta. Al Gewiss finisce 2-1 per i salentini, che aprono le danze dopo appena cinque minuti con un destro da trenta mentri di Ceesay (qualche complicità di Musso) e controllano quasi senza rischiare la partita fino al raddoppio di Blin di testa al 74'. Inutile la rete di Hojlund, che approfitta di una clamorosa ingenuità di Falcone all'84'. Gara inconsistente dei bergamaschi, che si complicano la rincorsa a un posto in Champions scivolando a tre lunghezze dal Milan e a sei dall'Inter. Il Lecce, ancora una volta molto quadrato, si porta invece a cinque punti dal settimo posto del Bologna che varrebbe la qualificazione alla prossima Conference.