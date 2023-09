VOLLEY, FORTISSIMAMENTE VOLLEY! - CON 92.003 TIFOSI, LA PARTITA DI VOLLEY TRA NEBRASKA HUSKERS E LA SQUADRA DI OMAHA CONQUISTA IL RECORD MONDIALE DI SPETTATORI PER UN EVENTO SPORTIVO FEMMINILE – IL RECORD PRECEDENTE ERA STATO STABILITO DALLA PARTITA DI CHAMPIONS FEMMINILE TRA BARCELLONA E WOLFSBURG AL CAMP NOU, CON UN PUBBLICO DI 91.648 PERSONE - VIDEO

The day we made the impossible possible. pic.twitter.com/vamWqBU8pF — Nebraska Volleyball (@HuskerVB) September 2, 2023

Estratto da www.repubblica.it

record di spettatori per un evento di sport femminile in nebraska

L'Università del Nebraska ha conquistato un record mondiale di spettatori per un evento sportivo femminile: 92.003 tifosi […] alla partita tra le padrone di casa del Nebraska Huskers e la squadra rivale di Omaha, terminato 3-0 per Huskers. Il record precedente di 91.648 era stato stabilito quando il Barcellona ospitò il Wolfsburg al Camp Nou […]

