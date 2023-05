VOLLI, FORTISSIMAMENTE COBOLLI! CHE SUDATA AL FORO: IL ROMANO E ROMANISTA FLAVIO COBOLLI BATTE IN RIMONTA EMILIO NAVA (4-6;7-6; 7-5) E DIVENTA IL DECIMO ITALIANO PRESENTE NEL TABELLONE PRINCIPALE, IN ATTESA DI NAPOLITANO – L’OBIETTIVO TOP 100, SINNER E MUSETTI “ESEMPI”, L’IDOLO DE ROSSI E L’AMICIZIA CON BOVE: “MOURINHO? NON SI DISCUTE” – FOTO BY MEZZELANI+VIDEO

Flavio #Cobolli è nel main draw degli Internazionali BNL d’Italia 2023 ? Atmosfera incredibile, battaglia vera e match che rimarrà nella memoria di tutti. Battuto #Nava 4-6 7-6 7-5.#IBI23 #Roma pic.twitter.com/dvOES335TJ — Pietro Corso (@PietroCorso2) May 9, 2023

COBOLLI

Da ubitennis.com

(…)

FLAVIO COBOLLI

Il periodo di forma è ottimale per Cobolli. Il tennista romano è reduce dai primi quarti a livello ATP a Monaco di Baviera, a cui è seguita la semifinale al Challenger organizzato sui campi del Tennis Club Garden. “Mi sento in forma, i risultati mi danno tanta motivazione. Sto giocando bene. Sono consapevole di poter andare oltre i limiti che non ho ancora superato. In questo periodo ho capito che la perseveranza nelle cose fatte bene è determinante nel nostro lavoro”.

Il tennista romano lo scorso anno ha espresso ottime prestazioni che gli hanno permesso di raggiungere il best ranking alla posizione 133 nel mese di luglio, mancando poi l’aggancio alla top100: “L’anno scorso mi sono sentito appagato dopo aver vinto alcuni match. Mi sono allenato senza dare tutto me stesso. E il salto di qualità in cui speravo non è arrivato. Ora so cosa serve per diventare un buon giocatore. Spero sia solo questione di tempo”.

FLAVIO COBOLLI

L’ingresso in top 100 rimane un obiettivo per Cobolli dove potrebbe raggiungere i due migliori giovani italiani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: “Sono due esempi per me. Sono un agonista dentro, ma tra noi giovani che condividiamo il percorso non c’è la rivalità che la gente crede. Ci aiutiamo e ci sproniamo a vicenda”. Per raggiungere tale obiettivo vi sono dei passi da fare. “Sono migliorato tanto dal punto di vista tecnico. Sto lavorando sul fisico”. La potenza al giorno d’oggi conta molto nel panorama tennistica e Cobolli sta puntando su quello. “Prendere qualche chilo per aumentare la pesantezza del mio gioco potrebbe essere determinante per la mia crescita”.

nole djokovic in allenamento foto dallavecchia gmt 235 FLAVIO COBOLLI nole djokovic in allenamento foto dallavecchia gmt 233 nole djokovic in allenamento foto dallavecchia gmt 231 jannik sinner in allenamento foto dallavecchia gmt 241 jannik sinner in allenamento foto dallavecchia gmt 242 jannik sinner in allenamento foto dallavecchia gmt 240 jannik sinner in allenamento foto dallavecchia gmt 239 nole djokovic in allenamento foto dallavecchia gmt 234