IL VOLPONE E L'UVA - DOPO ESSERSI OFFERTO A MEZZA EUROPA (SENZA SUCCESSO) ED ESSERE ANDATO A SVERNARE IN ARABIA SAUDITA, CRISTIANO RONALDO "SNOBBA" IL VECCHIO CONTINENTE: "HA PERSO MOLTA QUALITÀ. L'UNICO CAMPIONATO DI LIVELLO SUPERIORE È LA PREMIER" - LA STOCCATA A LIONEL MESSI: "LA SAUDI PRO LEAGUE È MEGLIO DELLA MLS. NEI PROSSIMI MESI SUPERERÀ FACILMENTE IL CAMPIONATO TURCO E QUELLO OLANDESE” (ME COJONI) - PECCATO CHE IERI IL SUO AL NASSR È STATO STRAPAZZATO 5-0 DAL CELTA VIGO, CHE L'ANNO SCORSO È ARRIVATO 13ESIMO NELLA LIGA…

Estratto da www.gazzetta.it

[…] Cristiano Ronaldo va all’attacco dopo l’amichevole persa 5-0 dall’Al Nassr contro il Celta Vigo. “La Serie A, quando sono arrivato, era un campionato morto e poi si è ringiovanito. Dove va Cristiano c'è più interesse: è successo anche in Arabia, mi sento al 100% il pioniere e sono sicuro che presto verranno altri campioni”.

[…]“L'Europa è una porta completamente chiusa, ho 38 anni e mezzo. Credo che l'Europa abbia perso molta qualità. L'unico campionato che per me resta di livello superiore a tutti gli altri è la Premier. La Liga non è forte come una volta, idem la Bundesliga. Sono certo che non giocherò più in Europa, così come che la Saudi Pro League sia molto meglio della Mls”. Stoccata anche a Leo Messi? E il livello in Arabia secondo Ronaldo può ancora salire: “Questo torneo sarà molto competitivo. Ho detto che lo sarebbe diventato entro tre anni, ma se continua di questo passo già nei prossimi mesi supererà facilmente i campionati turco e olandese”.

