7 set 2023 12:03

IL VOMITO DEL TENNISTA! - UN MISTERIOSO VIRUS HA COLPITO DIVERSI ATLETI CHE PARTECIPANO ALLO US OPEN: TRA I SINTOMI CI SONO NAUSEA, MAL DI TESTA, TOSSE E RAFFREDDORE - LA TUNISINA ONS JABEUR DOPO L'ELIMINAZIONE DAL TORNEO HA RIVELATO: "MI SENTO UNO ZOMBIE". ANCHE THIEM NON HA CONCLUSO IL MATCH CONTRO SHELTON PER PROBLEMI DI STOMACO - I DUE NON SONO GLI UNICI: IL TIMORE È CHE SI TRATTI DELLA NUOVA VARIANTE...