VROOM! A VOLTE RITORNANO…IN PISTA! FLAVIO BRIATORE È STATO NOMINATO CONSULENTE DEL TEAM ALPINE (CHE NON BATTE CHIODO) -L'ANNUNCIO DELLA SCUDERIA DOPO LA DECISIONE DELL'AD DEL GRUPPO RENAULT LUCA DE MEO – “BRIATORE SI CONCENTRERÀ SULLO SCOUTING DEI MIGLIORI TALENTI E LA FORNITURA DI APPROFONDIMENTI SUL MERCATO DEI PILOTI” - CON LA RENAULT "IL BULLONAIRE" HA VINTO DUE MONDIALI CON ALONSO PRIMA DELLO SCANDALO PER L'INCIDENTE DI PIQUET JR

FLAVIO BRIATORE

(ANSA) "Il BWT Alpine F1 Team conferma che Flavio Briatore è stato nominato dall'ad del Gruppo Renault, Luca de Meo, come suo consigliere esecutivo per la divisione Formula 1". Con questo comunicato, la scuderia francese ha annunciato il ritorno nel circus del manager e imprenditore italiano, con un ruolo consultivo.

"Briatore - prosegue la nota - si concentrerà sulle aree di alto livello del team, tra cui: lo scouting dei migliori talenti e la fornitura di approfondimenti sul mercato dei piloti, sfidando il progetto esistente valutando la struttura attuale e fornendo consulenza su alcune questioni strategiche all'interno dello sport".

Da quasi un mese si rincorrevano le voci del possibile ritorno di Briatore in Formula 1, con un ruolo di supervisore della scuderia francese e fortemente voluto dall'amministratore delegato Renault, l'italiano De Meo. Come confermato dal team di base a Enstone, in Inghilterra, Briatore non dovrebbe lavorare sul campo ma occuparsi in generale di aiutare a pianificare il futuro, in vista delle novità tecniche e normative in arrivo in Formula 1 nel 2026, che imporranno scelte importanti anche dal punto di vista economico.

Attualmente l'Alpine sta faticando nel campionato, avendo raccolto solo cinque punti in nove gare finora disputate, ma più che per il presente l'ex team principal di Benetton e Renault, grazie alla sua esperienza, dovrà dare il suo parere sui progetti futuri. Sotto la sua guida, il team Benetton vinse due titoli mondiali, con Michael Schumacher nel 1995/1996 e con Fernando Alonso nel 2005/2006.

BRIATORE ALONSO Flavio Briatore Fernando Alonso Giancarlo Fisichella alonso briatore briatore alonso luca de meo flavio briatore