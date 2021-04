UN VULCANO SOTTO AL VESUVIO: DE LAURENTIIS HA SCELTO SPALLETTI. AURELIONE CAMBIERÀ ALLENATORE COMUNQUE VADA A FINIRE IL CAMPIONATO. CONTATTI AVVIATI CON IL TECNICO AMMAZZACAPITANI (TOTTI, ICARDI) - STASERA SPAREGGIO CHAMPIONS CON LA LAZIO (SIMONE INZAGHI VICINO AL RINNOVO). L’ATALANTA FA VISITA ALLA ROMA: OBIETTIVO SECONDO POSTO. PER IL DOPO FONSECA ALLEGRI O SARRI...

Il calcio del merito, che si gioca sul campo, si prende il doppio posticipo con Napoli-Lazio (ore 20.45) e Roma-Atalanta (ore 18.30). In palio i posti per la prossima Champions League (ancor di più dopo la sconfitta del Milan contro il Sassuolo) e soltanto la Roma, che nelle ultime 5 giornate ha raccolto solo 4 punti, è uscita dal giro. Affronta l' Atalanta a -10, alla fine del girone d' andata era avanti di un punto.

Gasperini ha battuto Fonseca tre volte su tre in campionato e vorrebbe fare poker, anche perché per lui sarebbe la vittoria numero 100 in serie A con l' Atalanta: «Ma sarà difficile, il campionato è pieno di trappole. Ora gli scontri diretti valgono di più. La classifica è talmente corta che basta una partita per cambiare tutto. Si procederà con una sorta di eliminazione diretta.

Sulla Roma abbiamo un vantaggio, per loro è più difficile rientrare nel discorso Champions. Stanno preparando una semifinale di Europa League, devono sperare di arrivare fino in fondo e vincere la competizione». In campo lo spauracchio Muriel che alla Roma ha segnato con le maglie di Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina (in Coppa Italia) e Atalanta.

Fonseca è nel mirino: la partita contro il Torino ha mostrato una squadra sfilacciata, che sembra pensare solo all' Europa League, a partire dal suo allenatore: «E invece il campionato non è chiuso per noi, dobbiamo sempre giocare per vincere. Non siamo dove vogliamo, potevamo fare di più. Fino a marzo la squadra è stata sempre tra le prime quattro, poi abbiamo perso giocatori importanti. Comunque non è tempo di fare bilanci, li faremo a fine stagione». Contro l' Atalanta giocherà più o meno la squadra che affronterà il Man United giovedì prossimo, a partire da Dzeko. Il turnover sarà fatto a Cagliari.

Sempre in silenzio stampa Gattuso, ma i bilanci del Napoli li ha già fatti De Laurentiis, che cambierà allenatore comunque vada a finire. Le ultime voci dicono Spalletti.

Squalificato Demme, giocherà Bakayoko e in attacco è confermato Mertens con Osimhen in panchina. Per il Napoli è l' ultimo scontro diretto da qui alla fine del campionato. Può essere un bel vantaggio, soprattutto se stasera arriveranno i tre punti. Dopo ci saranno gli incroci con Torino, Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona.

Discorso opposto per la Lazio che, dopo la trasferta di Napoli, lunedì prossimo affronterà il Milan all' Olimpico in un altro scontro diretto (più il derby alla penultima giornata). Inzaghi è ancora a casa, positivo al Covid, sostituito in panchina da Farris. Simone ha il contratto in scadenza ma tutti danno per sicuro, appena sarà guarito, l' incontro con Lotito per il prolungamento e adeguamento. I biancocelesti vengono da cinque vittorie consecutive in campionato e possono giocarsi l' asso Immobile che ha segnato al Napoli nelle ultime cinque volte che lo ha affrontato in campionato. In forse Luis Alberto, in porta il grande ex Pepe Reina.

