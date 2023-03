WAGS WAR - RICORDATE BECKY VARDY, LA MOGLIE DELL'ATTACCANTE DEL LEICESTER, ENTRATA IN GUERRA CON LA MOGLIE DI WAYNE ROONEY? - ORA SE LA PRENDE CON ANNIE KILNER, CONSORTE DI KYLE WALKER, DOPO CHE IL TERZINO DEL CITY E' STATO BECCATO IN UN PUB, UBRIACO FRADICIO, A MOSTRARE L'AUGELLO E A TOCCARE IL SENO A UNA RAGAZZA - PER ANNIE SAREBBE STATA BECKY AD "AVER TRASCINATO IL SUO NOME NEL FANGO" - LADY VARDY HA SMENTITO: "LASCIAMI IN PACE, VAFFANCULO!"

Nuovo scandalo in Premier League. Protagonista il giocatore del Manchester City Kyle Walker, che si è preso le prime pagine dei tabloid dopo essere stato paparazzato in un locale nel suo giorno libero intento a bere, ballare e flirtare in modo abbastanza spinto con alcune donne presenti. […]Tra la moglie Annie e la compagna di Jamie Vardy, Becky, è iniziata una vera e propria guerra. […]

Secondo quanto riferito, Annie sarebbe molto arrabbiata con Becky per "aver trascinato il suo nome nel fango" quando è venuto alla luce lo scandalo del giocatore del City. […]

[…] Becky ha subito negato: "Stamattina mi sono svegliata con il mio nome associato a questa deliziosa storia: un'altra occasione per attaccarmi. È divertente che voglia citare il mio nome invece di usare quello delle persone che la deridono perché fa lo zerbino. L'arte di distogliere l'attenzione... Fantastica a fare la vittima, la nostra Annie. Penso che abbia bisogno di concentrarsi su quello che sta succedendo nella sua vita invece di provare ad attaccarmi facendomi entrare nel suo dramma. È ossessionata. Sono molto stanca di essere gentile con le persone con la memoria corta. Sono rimasta in silenzio mentre mi martellava sui media e inventava bugie su di me nella sua piccola comunità come fa un gruppo di bulletti al parco giochi. Lasciami in pace. Vaffan***o!".

