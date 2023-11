WALTERONE, ANNAMO BENE! - NEANCHE IL TEMPO DI SEDERSI SULLA PANCHINA DEL NAPOLI CHE WALTER MAZZARRI È GIÀ STREMATO - LE PRIME DICHIARAZIONI DEL NEO-ALLENATORE DEI PARTENOPEI SONO TUTTE UN PROGRAMMA: "SONO STANCO… È DUE GIORNI CHE NON DORMO" - SPERIAMO CHE POSSA RIPOSARSI BENE DURANTE LA SOSTA DELLE NAZIONALI, VISTO CHE IL SUO ESORDIO CONTRO L'ATALANTA NON SARÀ UNA PASSEGGIATA… - VIDEO

La nuova avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli inizia ufficialmente oggi, quando a Castel Volturno ci sarà la ripresa degli allenamenti sia pure a ranghi ridotti per le assenze dovute alle convocazioni delle Nazionali. La full immersion del nuovo allenatore è già iniziata, all'uscita dell'hotel dove ha alloggiato prima di trasferirsi al quartier generale dei partenopei sono state emblematiche e spiegano bene con quanto pathos l'uomo viva un'opportunità del genere.

"Sono stanco… è due giorni che non dormo". Aveva atteso la telefonata del presidente Aurelio De Laurentiis, la chiamata per andare a Roma e chiudere l'accordo per tornare di nuovo in campo dopo l'ultima esperienza poco felice a Cagliari. Farlo alla guida degli azzurri, che con lui hanno fanno un bel pezzo di strada in termini di crescita tecnica e sportiva, gli dà maggiori stimoli e la consapevolezza di una grande responsabilità per il contesto attuale.

Il presidente, De Laurentiis, ha preferito il tecnico toscano a Tudor.

"Grazie mille a tutti. È tutto bello come al solito – dice ancora a calcionapoli24.it, prima di lasciare l'albergo -. Ora però basta". Non può, non vuole aggiungere altro che non faccia parte dei convenevoli del momento. […]

