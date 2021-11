Da corrieredellosport.it

wanda nara mauro icardi

Dopo le nuove rivelazioni su un altro presunto tradimento di Icardi a Wanda Nara, in Argentina i media sono tornati nuovamente sull'argomento Maurito-China e più nello specifico del famoso incontro avvenuto nella lussuosa suite di Parigi.

La bomba è stata sganciata durante il programma argentino Intrusos: Karina Iavicoli, ospite della trasmissione, ha rivelato che esisterebbe addirittura un video. "Una delle due parti ha filmato l'incontro", ha dichiarato la Iavicoli.

"Questo cellullare potrebbe essere finito in Argentina", ha aggiunto, alludendo al fatto che il video in questione potrebbe essere nelle mani della China. La Iavicoli ha inoltre dichiarato di non credere affatto alla versione rilasciata da Icardi e dalla China, secondo la quale i due non avrebbero fatto sesso durante l'incontro segreto avvenuto a Parigi: "È poco credibile la versione che non hanno potuto concludere nulla, anche se il tradimento può concretizzarsi anche in altri modi".

wanda nara

CLAMOROSO DALL'ARGENTINA

Nonostante ormai la crisi tra Wanda e Icardi sembra definitivamente archiviata, dall'Argentina continuano ad arrivare nuove rivelazioni sull'infedeltà di Maurito. Nel programma argentino Intrusos, il giornalista Rodrigo Lussich ha svelato che quello con la China non sarebbe il primo tradimento dell'attaccante del Psg: "C'è stato un precedente. E ora viene a galla tutto. Sembra che Icardi sia un demone", ha dichiarato Lussich.

china suarez

Icardi e il presunto tradimento a Ibiza nel 2018

Secondo le indiscrezioni, Icardi avrebbe tradito Wanda già nel 2018, mentre erano in vacanza a Ibiza. Nello specifico il tutto sarebbe accaduto durante una serata trascorsa in un locale molto frequentato dai calciatori. Ad avvertire la showgirl argentina della situazione sospetta sarebbe stata la fidanzata di un illusionista che lavorava nello stesso posto e che dopo tale episodio è stato addirittura licenziato.

china suarez

Durante il programma, Lussich avrebbe letto il messaggio in cui la donna ha raccontato cosa è successo quella sera: "Mentre Wanda e Mauro stavano guardando lo spettacolo, una ragazza che lavorava nel locale è passata di fianco a Icardi che ha iniziato a guardarla senza mai perderla di vista. Nel frattempo, mentre lei parlava con altri c'è stato uno scambio di sguardi con Maurito.

Poco dopo lei si è allontanata e l'attaccante del Psg si è alzato per andare in bagno. Dopo un po' è tornata la ragazza e successivamente anche l'argentino", queste le parole di Sabrina che come rivelato sempre dal giornalista ha anche lasciato un altro piccante messaggio a Wanda

