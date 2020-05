WANDISSIMA, PURISSIMA, TONDISSIMA - MICRO TOP E DUE PROVOLONI IN BELLA VISTA: IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO DI LADY ICARDI MANDA IN VISIBILIO I SOCIAL-PIPPAROLI - ALLO SCOPPIO DELL’EMERGENZA LEI E ICARDI SI TROVAVANO A PARIGI MA POI HANNO DECISO DI RIENTRARE IN ITALIA COSÌ DA FAR TRASCORRERE LA QUARANTENA AI BAMBINI NELLA LORO VILLA SUL LAGO DI COMO. LA VICENDA È VALSA A WANDA NARA NUMEROSE CRITICHE DA PARTE DELL’EX MARITO MAXI LOPEZ - VIDEO

In quarantena per l’emergenza Coronavirus insieme ai suoi cinque figli, Wanda Nara non ha perso occasione per preparare torte e deliziosi manicaretti. La signora Icardi, famosa per le curve esplosive, ha deciso di concedersi qualche ora di allenamento con una tutina da urlo.

Wanda Nara sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella villa di famiglia a Como, e ovviamente con lei sono presenti i suoi cinque bambini. Mrs Icardi, che non perde occasione per mostrare ai fan dei social i deliziosi manicaretti da lei preparati per i suoi bambini, non manca di allenarsi quotidianamente per mantenere il suo fisico in forma. Nel suo ultimo allenamento sul tapis roulant Wanda Nara ha sfoggiato una tuta aderente che ha messo in mostra le sue curve esplosive.

Allo scoppio dell’emergenza lei e Icardi si trovavano a Parigi ma poi hanno deciso di rientrare in Italia così da far trascorrere ai bambini del tempo all’aria aperta nella loro maestosa villa sul lago di Como. La vicenda è valsa a Wanda Nara numerose critiche da parte dell’ex marito Maxi Lopez, che l’ha accusata di aver portato i suoi figli – senza il suo consenso – al centro dell’epidemia. Wanda Nara non ha mai replicato pubblicamente e del resto è noto che tra lei e il suo ex marito i rapporti non siano affatto semplici. I due più volte sono finiti in tribunale per le loro accuse e recriminazioni reciproche.

