8 giu 2023 17:44

WELCOME TO MIAMI, LEO! - LIONEL MESSI, FRESCO DI FIRMA CON L'INTER DI MIAMI, HA GIA' UNA SISTEMAZIONE IN FLORIDA: POSSIEDE DAL 2020 UN'APPARTAMENTO NELLA LUSSUOSISSIMA PORSCHE DESIGN TOWER, CONDOMINIO DA 60 PIANI CHE SI AFFACCIA SULL'OCEANO - LA "PULCE" HA SGANCIATO 8,2 MILIONI DI EURO PER COMPRARE LA CASA DA 500 METRI QUADRI, DOTATA DI 5 CAMERE DA LETTO ALLA PISCINA PRIVATA, MA ANCHE UN GARAGE DOTATO DI ASCENSORE PER ESPORRE I PROPRI BOLIDI IN BELLA VISTA…