WOW, WANDA! LADY ICARDI NUDA SU INSTAGRAM, IL VIDEO FA UN MILIONE DI VISITE - IL VIDEO HA MANDATO IN SOLLUCHERO LEGIONI DI PIPPAROLI SOCIAL – NEI COMMENTI SI SEGNALA ANCHE L’EMOTICON (CON LE FIAMME) DI "A-LESSA" MARCUZZI – LA SORELLA DI WANDA ROMPE IL TABÙ ICARDI: “PER TUTTI HA SPOSATO LA MOGLIE DELL’AMICO, INVECE…” - VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

wanda nara

Wanda Nara infiamma i social. Nuda, sul letto, per un servizio fotografico. La moglie e agente di Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter, da questa estate ha iniziato a posare spesso senza veli.

Adesso però si è mostrata come mamma l'ha fatta, senza censure, sdraiata sul letto avvolta da lenzuola bianche. Il video ha letteralmente fatto impazzire i fan su Instagram con oltre un milione di visualizzazioni.

Tra loro anche Alessia Marcuzzi ha commentato con l'emoticon delle fiamme.

LA SORELLA DI WANDA

Da www.fcinter1908.it

wanda nara

Per tanti Mauro Icardi è colui che ha “rubato” la donna all’amico. Zaira Nara, sorella di Wanda, ha voluto fare una precisazione in merito, cercando di rompere un tabù: “Penso che la parola” tabù “sia importante perché davvero per tutti Mauro “ha sposato la moglie del suo amico” e non è così. Se la relazione fosse durata sei mesi, tutti avrebbero detto “la famiglia si è separata a causa di un flirt”. Invece ecco l’amore. Oggi ci sono due figlie in comune e una famiglia insieme agli altri tre figli di mia sorella. Stanno insieme da 7 anni.

wanda nara

Chiaramente non c’era nessun vincolo di migliore amico con Maxi. Nel calcio ci sono molti amici. Succede anche che quando un giocatore è lontano dal suo paese, ti prendi cura del resto degli argentini e questo può essere confuso con un’amicizia ”. Zaira ha anche elogiato le recenti dichiarazioni di Icardi in merito a Wanda: “Ho trovato eccellenti le parole di mio cognato. Wanda cerca i migliori benefici per Mauro come calciatore e per tutta la famiglia. È orgoglioso di essere rappresentato da Wanda.”

