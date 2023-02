11 feb 2023 08:00

ZAC, CHE TONFO! PAURA PER ALBERTO ZACCHERONI: L’ALLENATORE EX MILAN È IN RIANIMAZIONE DOPO UNA BRUTTA CADUTA IN CASA. IL TECNICO ROMAGNOLO HA SBATTUTO LA TESTA A TERRA (NON SI SA ANCORA SE SIA LA CONSEGUENZA DI UN MALORE) E HA RIPORTATO UN TRAUMA CRANICO: È RICOVERATO AL BUFALINI DI CESENA IN PROGNOSI RISERVATA…