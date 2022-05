ZANIOLO BELLO DI NOTTE – LA RIVINCITA DEL TALENTINO GIALLOROSSO DOPO DUE INFORTUNI AL GINOCCHIO E QUASI DUE ANNI BUTTATI NEL CESSO: IL GOL IN FINALE E’ QUASI UNA POLIZZA DI RISARCIMENTO – IL METODO “BASTONE E CAROTA” DI MOU PER ACCOMPAGNARLO VERSO LA RISALITA: FIDUCIA MA ANCHE TANTA PANCHINA. E ORA? IL SUO CONTRATTO SCADE NEL 2024 LA JUVE LO VUOLE MA MOU NON LO LASCERA’ PARTIRE TANTO FACILMENTE…

Stefano Boldrini per “il Messaggero”

ZANIOLO 8

Perché poi nel calcio, a volte, i conti con le botte della vita si pareggiano. Magari Nicolò Zaniolo è ancora in credito, perché due infortuni seri al ginocchio quando la carriera stava spiccando il volo e quasi due anni buttati nel cestino, con il timore di non tornare quello che eri ovvero una splendida prospettiva europea richiedono molta moneta per tornare in attivo, ma il gol di ieri sera è sicuramente un'ottima polizza di risarcimento.

«È stupendo, ho realizzato il sogno che avevo da bambino - dice a caldo -. I tifosi sono grandi, sono fantastici, questa è tutta per loro». Nico, come lo chiamano a Roma, ha vissuto mesi su mesi prigioniero di un lunghissimo tunnel, al buio totale, con l'aggravante di un mondo sprofondato nel Covid, tanto per rendere ancora più tetro e complicato il lungo cammino verso la ripresa.

zaniolo smalling

Passi una caduta, in quel Roma-Juventus del 12 gennaio 2020, dopo una cavalcata imperiale, contro una squadra che dominava in Italia. Ma la ricaduta del 7 settembre di quel maledetto 2020, con la nazionale, contro l'Olanda eggià, proprio l'Olanda del Feyenoord - avrebbe potuto non solo segnare in modo irreparabile il fisico, ma anche spingere un ragazzo appena over 20 verso la depressione. Fenomeno a 19, fragile a 21: ci sono diversi casi nella storia della sport.

LA RIPARTENZA

Risalire non è stato facile. Quando trascorri la giornata a lavorare sul tuo corpo e i muscoli della gamba offesa non recuperano centimetri, si fa dura. La lotta quotidiana con le macchine della riabilitazione, con la noia degli esercizi ripetuti mille volte, con le misurazioni per vedere se hai guadagnato qualche millimetro e sbattere la testa di fronte ai responsi negativi: ecco, c'è da sprofondare nella disperazione.

ZANIOLO

Il lungo cammino verso la rinascita sportiva, accompagnato dalla paternità e dalla maturità che avere un figlio impone, ha reso più forti non solo i muscoli, ma anche la mente. Nicolò ha rivisto la luce non in modo folgorante, ma giorno dopo giorno, senza accecarsi, ma ritrovando i contorni giusti, la percezione delle cose, la visuale nitida. L'impatto con José Mourinho è stato un inedito.

BASTONE E CAROTA

Ci sono portoghesi e portoghesi: e se Fonseca appartiene alla categoria di quelli più morbidi, genere pastel de nata, lo Special di Sétubal è più spigoloso, più tagliente, più netto. Con lui non esistono mezze misure: nero o bianco. Bravo o scarso. Affidabile o inaffidabile. Maestro nel gestire gli uomini più complicati, José non ha avuto problemi a trovare lo spartito giusto per accompagnare Zaniolo verso la risalita. Bastone e carota.

nicolo zaniolo gol foto mezzelani gmt040

Panchina e campo. Fino alla serata liberatoria, in questa Conference alla quale si è aggrappata la Roma non solo per dare un senso alla stagione, ma anche per avviare il famoso Progetto, con la maiuscola. E allora ecco che la notte contro il Bodo Glimt, il 14 aprile 2022, con la prima tripletta della carriera.

E' stato l'urlo di Zaniolo al mondo: «Signori sono tornato». È ricominciato tutto, quel giorno: le copertine, i titoli, le voci di mercato che sbattono Nicolò in tanti posti. Il futuro è ancora in alto mare, ma questo gol, e questa serata, possono orientare il destino: «Il gol lo dedico a mia madre, a mio padre, a mia sorella, a chi mi è stato vicino nei momenti più difficili». La storia comincia sempre da lontano. È un percorso a tappe, di cadute e di gloria. Arrivare sulla vetta non è mai facile, ma quando hai sofferto per riuscire nell'impresa, il cuore batte forte. Magari, lassù in cima, la maglia che indossi ha i colori più caldi. Se poi alzi lo sguardo e vedi Roma, come immaginare qualcosa di più bello?

nicolo zaniolo gol foto mezzelani gmt039 super zaniolo foto mezzelani gmt016 super zaniolo foto mezzelani gmt014 super zaniolo foto mezzelani gmt012 super zaniolo foto mezzelani gmt018 super zaniolo foto mezzelani gmt010 super zaniolo foto mezzelani gmt017