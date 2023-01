ZANIOLO PEGGIO DELLA SORA CAMILLA: LO VOGLIONO IN POCHI, E ALLA FINE NESSUNO SE LO PIGLIA - NELLA NOTTE IL TALENTINO (PER MANCANZA DI PROVE) AVEVA ACCETTATO L’OFFERTA DEL BOURNEMOUTH. TROPPO TARDI. IL CLUB INGLESE, DOPO L'INIZIALE NIET DI ZANIOLO, AVEVA CAMBIATO OBIETTIVO E CHIUSO COL SASSUOLO L’ACQUISTO DI TRAORE’ – SALVO SORPRESE, ZANIOLO RESTERA’ ALLA ROMA MA SARA’ MESSO FUORI ROSA (BEL CAPOLAVORO!)

Zaniolo al Bournemouth. Anzi, no. Era tutto fatto: Nicolò Zaniolo aveva detto sì al Bournemouth e accettato l'offerta del club inglese. Che avrebbe garantito alla Roma 30 milioni più bonus. Aveva anche un volo prenotato: alle 18 sarebbe dovuto partire per Londra per sostenere le visite mediche e poi firmare con la societá di Premier League. Una scelta complicata a cui Zaniolo era arrivato consapevole di quanto fossero compromesse le condizioni ambientali a Roma. E invece no. Tempo qualche minuto dopo la definizione degli accordi e il Bournemouth si è tirato indietro. Facendo sapere al giocatore e alla Roma di non avere più budget dopo l'acquisto di Traoré.

