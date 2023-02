ZANIOLO SE NE VA IN TURCHIA LANCIANDO UNA FRECCIATA A MOURINHO: LA SUA FOTO CON LE GAMBE INCROCIATE FA IL VERSO A QUELLA PUBBLICATA TEMPO FA DA MOU - NICOLÒ FIRMERÀ PRESTO CON IL GALATASARAY. L'ATTACCANTE È ARRIVATO A ISTANBUL IN SERATA: SI ATTENDE L'UFFICIALITÀ DELL'ACCORDO…

Da corrieredellosport.it

mourinho zaniolo

Il caso Zaniolo sembra essere arrivato quasi al termine, con il giocatore che volerà in Turchia per firmare con il Galatasaray. Dopo settimane di mercato, tra la volontà di andare via, il rifiuto al Bournemouth e le parole di Mourinho, sembra esserci la parola fine sulla storia tra Nicolò e la Roma. Prima della sua partenza, però, Zaniolo ha lanciato un'ultima frecciata sui social contro il suo ormai ex allenatore.

La frecciata social di Zaniolo

L'ormai ex numero 22 giallorosso, ha pubblicato un'immagine delle gambe incrociate sul van che lo stava portando in aeroporto, per prendere un aereo verso la Turchia. Molti tifosi hanno notato che la foto è molto simile a quella postata proprio da Mourinho sul campo d'allenamento della Roma. Insomma, un'ultima provocazione verso lo Special One.

nicolò zaniolo meme zaniolo parco della cecchina ZANIOLO