ZARCO DI TRIONFO! – IL PILOTA FRANCESE, JOHANN ZARCO, CENTRA LA PRIMA VITTORIA IN CARRIERA IN MOTO GP AL GRAN PREMIO D’AUSTRALIA DAVANTI A BAGNAIA E DI GIANNANTONIO – OTTIMO SECONDO POSTO PER "PECCO", CHE AUMENTA IL VANTAGGIO IN CLASSIFICA SU JORGE MARTIN - LO SPAGNOLO HA SPRECATO UN’OCCASIONE CLAMOROSA: DOPO AVER DOMINATO LA GARA FINO ALL’ULTIMO GIRO, SI È FATTO RIMONTARE DA TUTTI ED È ARRIVATO QUINTO...

johann zarco gp australia 1

Estratto dell’articolo di Paolo Lorenzi per www.sport.sky.it

Zarco vince un pazzo GP Australia, centrando la prima vittoria in carriera in MotoGP. Il francese ha preceduto Bagnaia e Di Giannantonio (per il romano 1° podio in top class). 4° Binder e 5° Jorge Martin: il pilota Pramac, dopo aver dominato il GP fino all’ultimo giro, è andato in calo per via del consumo delle gomme ed è stato rimontato nel finale da tutti gli inseguitori. Bagnaia incrementa a 27 punti il vantaggio sullo spagnolo ni classifica. Domenica la Sprint, anticipata alle 4 (ora italiana)

pecco bagnaia

CLASSIFICA PILOTI

Ancora una volta svanisce il sogno di Martin, da primo a quinto dopo avere dominato tutta la gara. […]aveva la gara in mano, con tre secondi di vantaggio su Binder, ma negli ultimi giri la morbida posteriore l’ha messo in croce. […]

BAGNAIA CORRE IN DIFESA PER QUASI TUTTA LA CORSA, DIGGIA DA APPLAUSI

Sulla scia del francese è passato anche Bagnaia, che ha corso in difesa per tutta la corsa, sorpassato prima da Di Giannantonio […] e poi da Zarco. "Sapevo che stavano spingendo troppo davanti - ha detto soddisfatto Bagnaia - sono stato attento a risparmiare gli pneumatici, poi ho visto che stavo recuperando; Johann era velocissimo, quando lui ha infilato Martin ho sfruttato il varco creato da lui per passare Jorge".

johann zarco 1

Dalla polvere all’altare, un risultato insperato: a metà gara con Martin solidamente al comando e lui scivolato al quinto posto, il suo vantaggio in classifica si era ridotto di 14 punti, da 18 a 4. Si è ribaltato tutto come in Indonesia, la domenica precedente, finale incredibile.

johann zarco 4 johann zarco 3

johann zarco 2

