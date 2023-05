ZAZZARONI A MOU-SO DURO - “UNA SOCIETÀ SERIA E RICONOSCENTE CONVOCHEREBBE MOURINHO OGGI E GLI OFFRIREBBE TRE ANNI DI CONTRATTO E LA PIENA AUTONOMIA SUL MERCATO. BOVE È L’IMMAGINE DI UNA SQUADRA CHE NON GIOCA UN CALCIO SPETTACOLARE, MA “SENTE” LA GUIDA – TRIBUNA VIP STRAPIENA: CON MALAGO’, IL PRESIDENTE UEFA CEFERIN, COZZOLI E GRAVINA, ANCHE D'ALEMA, IL NUOVO AD RAI SERGIO FINO AL GENERALE DE GENNARO, NUOVO COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA – FOTO BY MEZZELANI

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

super vip foto mezzelani gmt 069

Mourinho li chiama “bambini”. Sono i ventenni che in questi due anni ha lanciato un po’ per curiosità (e ruolo) e tanto per disperazione. Edo Bove è l’unico sopravvissuto di sette-otto tentativi, quello che gli sta regalando le maggiori soddisfazioni, le risposte più convincenti. Bove lotta, corre ovunque, raddoppia anche se stesso, spesso si perde nella voglia di strafare. Per settanta minuti dà il fritto prima di arrendersi per sfinimento.

massimo d alema foto mezzelani gmt 018

Bove il dinamico è l’immagine di una squadra commovente ed è giusto che abbia deciso la sfida col Bayer: è il volto di un gruppo che non gioca un calcio spettacolare, ma che lavora sempre con un’applicazione straordinaria e “sente” la guida. I tifosi l’hanno capito e ne condividono le troppe sofferenze e le gioie.

Metto subito in chiaro che la Roma ha meritato la vittoria, avendo annullato i tedeschi, capaci esclusivamente di avvicinarsi alla porta di Rui Patricio nei dieci minuti iniziali e verso la fine.

gen andrea de gennaro foto mezzelani gmt 006

(...) Una società seria e riconoscente convocherebbe Mourinho stamattina in sede e gli offrirebbe tre anni di contratto e la piena autonomia sul mercato, un mercato peraltro penalizzatissimo dal FPF.

Ma questo è solo un sogno. No, non un sogno personale, ma di chi ha ben presenti la grandezza del tecnico e le dimensioni del vuoto che lascerà. Al momento, solo la tifoseria e la squadra.

Un’ultima annotazione. Lothar Matthaus era all’Olimpico e pochi minuti prima dell’inizio ha spiegato a Sky che «Mourinho è un allenatore eccezionale, ha migliorato tutte le squadre nelle quali ha allenato». Aldo Serena, al suo fianco, ha sfruttato l’assist, proprio come 35 anni fa nell’Inter: «Non ha sedotto una squadra, ma una città».

parrinello de gennaro foto mezzelani gmt 049

Ma allora al mondo ci sono anche ex calciatori - pardòn, ex grandi calciatori - che, una volta passati alla tv, non hanno difficoltà ad sottolinearne la superiorità!

