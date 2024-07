23 lug 2024 15:09

ZHANG ANCORA NEI GUAI: IL PRESTITO MAI RIPAGATO AL FONDO OAKTREE NON È L'UNICO PROBLEMA – LA FAMIGLIA EX PROPRIETARIA DELL’INTER HA DEBITI NON PAGATI PER 300MLN: TRA I CREDITORI C’È ANCHE LA PREMIER LEAGUE - DOPO LA CAUSA ARRIVATA FINO A MILANO PER I DEBITI NON PAGATI ALLA CHINA CONSTRUCTION BANK, ALCUNI CREDITORI DI "PPLIVE", UNA SOCIETÀ DI PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA ZHANG, HANNO CHIESTO AIUTO ALLA CORTE DI SHANGHAI PER OTTENERE QUANTO DOVUTO...