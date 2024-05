ZHANG SI SALVA IN CORNER! - IL PRESIDENTE DELL'INTER È VICINO A CHIUDERE L'ACCORDO CON IL FONDO PIMCO PER UN FINANZIAMENTO DA 430 MILIONI CHE ANDREBBE A CHIUDERE IL DEBITO DI 375 MILIONI CON OAKTREE, IN SCADENZA IL PROSSIMO 20 MAGGIO - LA NUOVA SCADENZA, 2027, CONSENTE AL PATRON NERAZZURRO DI PRENDERE TEMPO E RAGIONARE SUL FUTURO DEL CLUB SENZA PRESSIONI...

Estratto dell'articolo di Davide Stoppini per www.gazzetta.it

Alle firme mercoledì, l’annuncio venerdì. Ci siamo: l’Inter a brevissimo potrà entrare finalmente nella fase operativa con i rinnovi di contratto e con il mercato, perché l’infinita trattativa per il rifinanziamento del prestito vedrà la luce. A metà settimana, fatto salvo slittamenti che in contratti complessi come questi non si possono mai escludere, arriverà infatti la definizione dell’accordo con il fondo statunitense Pimco, che garantirà a Steven Zhang - e dunque all’Inter - una cifra intorno ai 430 milioni di euro sotto forma di finanziamento, per una durata triennale.

È il numero che permetterà al presidente nerazzurro di tenersi il club, di fatto estinguendo il debito con Oaktree - nel frattempo salito con gli interessi a circa 375 milioni - e togliendo dal campo la possibilità che lo stesso fondo escuta il pegno sulle azioni del club. L’annuncio dell’accordo avverrà verosimilmente venerdì, tre giorni prima della famosa scadenza del 20 maggio.

SCENARIO

La trattativa è ormai chiusa. Queste sono le ore, complicate, della stesura dei contratti: al lavoro gli studi legali Latham&Watkins per Zhang, Dla Piper per Pimco. Se è giusto usare ancora un minimo di prudenza, è solo appunto legata al fatto che ci si trova davanti a un’operazione non semplice dal punto di vista finanziario, per cui fino all’ultimo metro prima del traguardo non si possono avere tutte le certezze del mondo. Ma la strada è ampiamente tracciata, ampiamente percorsa da settimane vien da aggiungere.

Ed è quella che Zhang ha cercato fin dal primo momento. Ovvero tenersi il più possibile le mani libere con un orizzonte temporale ampio davanti a sé, non il semplice rinnovo per soli 12 mesi proposto inizialmente da Oaktree. La nuova scadenza, 2027, consente al presidente di prendere tempo e ragionare sul futuro del club senza pressioni. Siamo alla vigilia di una stagione in cui il fatturato della società - ovvero quello del bilancio che scadrà nel giugno 2025 - è destinato evidentemente a salire toccando cifre record, grazie ai maggiori introiti garantiti dalla Champions League e soprattutto dal futuro Mondiale per club.

Poi, certamente, resta sempre valido il discorso per cui lo scenario di una futura cessione del club non può essere tolta dal tavolo, a fronte di un compratore che valuti il club almeno 1,2 miliardi di euro. Ma non è questa l’attualità. […]

steven zhang 2 steven zhang BEPPE MAROTTA E STEVEN ZHANG steven zhang steven zhang javier zanetti alessandro antonello giuseppe marotta piero ausilio dario baccin