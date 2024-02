ZHANG-ZHANG! - IL PRESIDENTE DELL'INTER STEVEN ZHANG PUNTA A SPOSTARE IN AVANTI IL TERMINE DELLA SCADENZA (PREVISTA A MAGGIO) DEL PRESTITO DA 275 MILIONI (PIU' INTERESSI) RICEVUTO DA OAKTREE NEL 2021 PER RIFINANZIARE I DEBITI DEL CLUB NERAZZURRO - IL PRESIDENTE NERAZZURRO SAREBBE DISPOSTO AD AUMENTARE IL TASSO DI INTERESSE, CON LA SPERANZA CHE…

Estratto dell'articolo di Niccolò Pasta per www.tuttomercatoweb.com

Steven Zhang vuole tenersi l'Inter e per farlo si aggrappa al passato. Lo scrive Tuttosport, che spiega come il presidente cinese, che il 20 maggio vedrà scadere il termine ultimo per restituire il prestito concesso da Oaktree nel 2021, starebbe pensando di allungare la scadenza del prestito proprio con il fondo statunitense, aumentando il tasso di interesse. […]

ZHANG PRENDE TEMPO E VUOLE SPOSTARE IN AVANTI LA SCADENZA

[…] L'Inter ha incassato oltre 100 milioni dalla scorsa Champions, ha un percorso positivo in quella attuale e attende gli introiti del prossimo Mondiale per Club, che regalerà 60 milioni solo con la partecipazione. Numeri in crescita, che spingono il presidente cinese a prendere tempo e a trattare per spostare la scadenza in avanti, restando al comando dei nerazzurri.

