16 mag 2024 17:28

ZHANG ZHANG! - LA TRATTATIVA TRA IL PRESIDENTE DELL'INTER, STEVEN ZHANG E IL FONDO PIMCO, PER IL RIFINANZIAMENTO DELL'INTER, E' ALLE BATTUTE FINALI - SECONDO L'ANSA, IL FONDO AMERICANO OAKTREE (CHE HA UN CREDITO DI 375 MILIONI VERSO LA FAMIGLIA ZHANG) STA CERCANDO DI OSTACOLARE LA CHIUSURA DELL'ACCORDO PER SFRUTTARE LA PROPRIA POSIZIONE NEGOZIALE - IL FINANZIAMENTO DA 430 MILIONI CON PIMCO ANDREBBE A CHIUDERE IL DEBITO DI 375 MILIONI CON OAKTREE, IN SCADENZA IL PROSSIMO 20 MAGGIO...