Estratto dell’articolo di Giulia Zonca per “la Stampa”

Dopo 28 anni da professionista […] basta Buffon non lo ha ancora detto, per lui è una decisione sconvolgente, ma scoprirsi deciso a rifiutare i 30 milioni annui offerti dall'Arabia Saudita è un po' come confessarsi che è ora di smettere. Sarebbero tanti soldi, a 45 anni tantissimi, però sarebbe anche un altro mondo, un lungo viaggio, una sfida che avrebbe, come minimo, bisogno di altri presupposti e che non è nemmeno il finale di carriera ideale per uno che non è mai stato pronto a cambiare.

Buffon ha scelto Parma, dove ha cominciato, per salutare […] Uno che è titolare da quando ha 17 anni ed è cresciuto dentro una porta poi, fuori, si sente spaesato. Per non confrontarsi con infortuni e acciacchi si è costruito obiettivi mobili, da spostare sempre un po' più in là, oltre l'età della ragionevole pensione calcistica. L'ultima mira a cui appendere i titoli di coda, la promozione con il Parma che lo ha lanciato nel 1995 e quella non è ancora arrivata […]

L'Arabia è probabilmente solo la prova del nove, l'idea che diventa concretezza davanti a una proposta sembrata a Buffon quello che è: indecente. […] il trasferimento in Medio Oriente significherebbe ripartire da capo quando sai che si è esaurito tutto e non c'è neanche la tentazione di un altro giro di giostra perché la Premier araba è un cumulo d'affari, è politica dello sport […] Per dire, gli Usa di Messi in campo e Beckham dirigente, il campionato d'addio di Chiellini, la patria d'adozione di Del Piero potevano persino regalare stimoli inediti, vecchi amici da frequentare, invece no, ci sono i sauditi dei petroldollari e la storia si fa molto seria.

Troppo per uno che, da quarantacinquenne, ha ancora voglia di giocare. O almeno ce l'aveva prima di rendersi conto che se il tempo delle grandi scelte è passato, è definitivamente scaduto. […] Buffon ha già fatto molte considerazioni sulla prossima stagione, pensa da parecchio a un ruolo da dirigente, a una metamorfosi che lo lasci nell'ambiente dove è sempre stato […] Se una nuova, ricchissima, esperienza spaventa invece di intrigare non è solo per la destinazione, è proprio la rotta che cede e perde di senso. Buffon è uscito dal gruppo di quelli che si possono comprare, si riprende la sua figurina e se la porta a casa per ridarle il valore inestimabile concesso a tutti quelli che hanno fatto la differenza. […]

