ZITTO E MOU-TO! – LA BORDATA DI JOSÈ MOURINHO CONTRO IL PRESIDENTE DI ASSOALLENATORI, RENZO ULIVIERI, CHE LO AVEVA CRITICATO PER LA SFURIATA CONTRO L'ARBITRO CHIFFI DOPO MONZA-ROMA: “MI FA RIDERE ESSERE STATO ATTACCATO DA UNA PERSONA CHE È STATA SQUALIFICATA 3 ANNI PER CALCIOSCOMMESSE” – IL RIFERIMENTO È A QUANDO NEL 1986 ULIVIERI (CHE ALLORA ALLENAVA IL CAGLIARI) E RIMASE COINVOLTO NELLO SCANDALO TOTONERO-BIS … - VIDEO

Estratto dell’articolo di di Niccolò Maurelli, Claudio Cucciatti per www.repubblica.it

"Le dichiarazioni di Mourinho su Chiffi sono inaccettabili", aveva detto Renzo Ulivieri, presidente di Assoallenatori, dopo Monza-Roma 1-1 di mercoledì 3 maggio. Lo Special One aveva criticato l'arbitro veneto, definendolo "il peggiore mai incontrato", scendendo in campo con un microfono per tutelarsi.

Al termine di Roma-Inter 0-2, ai microfoni di Dazn è arrivata la replica da parte dell'allenatore portoghese: "Se la società vuole parlare di alcuni episodi bene, altrimenti io non ne parlo, perché sono stato distrutto e attaccato nella mia etica. Mi fa ridere essere stato attaccato da una persona che è stata squalificata 3 anni per calcioscommesse". Pur non citandolo direttamente, il riferimento è chiaro: Renzo Ulivieri nel 1986 rimase coinvolto nello scandalo del Totonero-bis, rimediando una squalifica di tre anni e potendo tornare ad allenare solo dalla stagione 1989/90.

"Dopo la partita a Monza sono stato chiaro. Non ho messo in dubbio l’onestà di Chiffi. Per me non ha qualità tecnica e non è empatico. Il quarto uomo di oggi, Colombo, lo è stato, arriverà lontano", ha aggiunto successivamente Mourinho in conferenza stampa. […]

