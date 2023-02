17 feb 2023 13:09

ZUMB TUMB ZHANG! IL GRUPPO SUNING STA PER VENDERE L’INTER. LA RICHIESTA E' DI 1,2 MILIARDI MA SI DOVRA' ACCONTENTARE DI UNA CIFRA MOLTO PIU' BASSA - SECONDO "IL GIORNALE" UN FONDO AMERICANO E’ PRONTO A RILEVARE IL CLUB NERAZZURRO CHE PERDE 10 MILIONI AL MESE E HA LA SPADA DI DAMOCLE DEL PRESTITO OAKTREE. NEL MAGGIO DEL 2024, IL DEBITO AMMONTERÀ A CIRCA 350 MILIONI E SE ZHANG NON DOVESSE ONORARLO, PERDEREBBE IL CONTROLLO DELL’INTER, AVENDO DATO LE AZIONI DEL CLUB IN PEGNO A OAKTREE -