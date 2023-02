B-ARA PACIS! ENNESIMO AUTOGOL DEL CAMPIDOGLIO CHE DIMENTICA L'ARA PACIS: BASTA GRANDI MOSTRE. CHIUDONO SPAZIO ESPOSITIVO E BOOKSHOP - L'AREA, INTEGRATA NEL PROGETTO DELL'ARCHITETTO RICHARD MEIER CHE HA OSPITATO DECINE DI MOSTRE DI ARTE RESTERÀ INUTILIZZATA PER VIA DELLA MANCATA PROGRAMMAZIONE SUL FUTURO DA PARTE DEL COMUNE: UN EVENTO INUSUALE NEL PANORAMA CULTURALE DI UNA CAPITALE EUROPEA…

L’Ara Pacis chiude i battenti. O almeno il suo spazio espositivo, quello dove vengono allestite mostre di grande successo popolare e valore scientifico. L’addio proprio ieri, ultimo giorno della mostra “Three Sisters”, dedicata alla madre e alle zie della fotografa Vardi Kahana, artista di Tel Aviv che ha esposto le sue opere nei musei di tutto il mondo.

Da oggi lo spazio espositivo dell’Ara Pacis, integrato nel progetto architettonico firmato nel 2006 da Richard Meier e modellabile a seconda delle esigenze dei curatori, rimarrà vuoto, destinato a restare inutilizzato per via della mancata programmazione sul futuro. Mancata programmazione che arriva dopo anni di gestione del Comune, a seguire, da una fase segnata da una serie di mostre acquistate dall’estero, e oggi suona come un evento inusuale nel panorama culturale di una capitale europea.

Non sono bastati i numeri da record ottenuti in passato. L’Ara Pacis ha ospitato esposizioni fotografiche e archeologiche, retrospettive sulla moda e i dipinti dei grandi illustratori dell’Estremo Oriente. Alto e basso, cultura pop e storia. Si va dalla mostra dedicata alla memoria di Lucio Dalla, con fotografie, scritti e abiti di uno dei più amati artisti della musica italiana, a Spartaco, ricostruzione della vita degli schiavi e dei loro padroni nell’Antica Roma. Ancora: le creazioni di Valentino e quelle delle sartorie capitoline raccolte per Romaison. Le onde di Hokusai, il bianco e nero di Robert Doisneau e di Josef Koudelka. Suggestioni da relegare definitivamente al passato.

