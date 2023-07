BANKSY INSEGNA, I SUOI EPIGONI PROVANO A IMITARLO (INVANO) – TVBOY, STREET ARTIST ITALIANO DIVENTATO FAMOSO PER I MURALES A TEMA POLITICO, ARRIVA A GLASGOW E FA IRRUZIONE A UNA MOSTRA DEL SUO IDOLO, BANKSY: HA INSTALLATO UNA SUA OPERA, SI È FILMATO E L’HA FATTA FRANCA. POI, UNA VOLTA IN STRADA, È STATO BECCATO DALLA POLIZIA E… - VIDEO

#Banksy ci ha insegnato: “È sempre meglio chiedere il perdono che il permesso”. Così ho deciso di installare abusivamente una mia opera nella sua mostra #CutAndRun a #Glasgow. Ho avuto la fortuna di riuscirci, di registrare tutto e di farla franca. Ma, appena uscito dalla mostra,… pic.twitter.com/qI6RKAx3sN — TVBOY (@tvboy) July 31, 2023

TVBOY ATTACCA UNA SUA OPERA ALLA MOSTRA DI BANKSY A GLASGOW

(ANSA) - #Banksy ci ha insegnato: "È sempre meglio chiedere perdono che permesso". Così ho deciso di installare abusivamente una mia opera nella sua mostra a #Glasgow. Ho avuto la fortuna di farlo, registrare tutto e farla franca. Comunque, una volta in strada, sono stato beccato dalla polizia. Devo ancora imparare da lui": è il tweet dello street artist italiano TvBoy.

TVBOY ATTACCA UNA SUA OPERA ALLA MOSTRA DI BANKSY A GLASGOW francesco totti murale by tvboy 3 tvboy 16 MARIO DRAGHI - MURALE BY TVBOY tvboy 14 il bacio tvboy 5 matteo il vucumpra' murale by tvboy 1 tvboy 1 POST DI TVBOY SUL MURALE SALVINI MELONI tvboy 6 tvboy 20 tvboy 13 l’amore ai tempi del co..vid 19 il murale di tvboy sul coronavirus TVBOY - MURALE DI RENZI ZOMBIE GIUSEPPE CONTE PINOCCHIO IN MEZZO AL GATTO (LUIGI DI MAIO) E LA VOLPE (MATTEO SALVINI) MURALE BY TVBOY salvini e di maio murales by tvboy 2 'LA DITTATURA DEL SELFIE' - IL MURALE DI TVBOY SU MATTEO SALVINI TAORMINA - IL MURALE DI TVBOY DEDICATO A MAHMOOD TAORMINA - IL MURALE DI TVBOY DEDICATO AD ANDREA CAMILLERI TVBOY ATTACCA UNA SUA OPERA ALLA MOSTRA DI BANKSY A GLASGOW