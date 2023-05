BASQUIAT DA INCANTO – VALENTINO VENDE IL DIPINTO PIU’ AMATO, “EL GRAN ESPECTACULO”: IN UN’ASTA DA CHRISTIE’S A NEW YORK E’ STATO BATTUTO A 67 MILIONI DI DOLLARI - SI TRATTA DEL QUARTO PREZZO PIÙ ALTO PAGATO PER UN'OPERA DEL PADRE DEL GRAFFITISMO AMERICANO MORTO A SOLI 27 ANNI PER OVERDOSE - LA GRANDE TELA È RIMASTA NELLA COLLEZIONE PERSONALE DI VALENTINO GARAVANI PER 18 ANNI...

Emanuela Minucci per lastampa.it

basquiat El Gran Espectaculo

Una grande tela di Jean-Michel Basquiat (1960-1988), proveniente dalla collezione dello stilista Valentino Garavani, è stata venduta all'asta da Christie’s a New York, nella notte di lunedì 15 maggio, per 67.110.000 dollari (61.680.000 euro). L’opera, intitolata «El Gran Espectaculo (The Nile)», dipinta quando l'artista afroamericano aveva solo 22 anni ed è una delle tre tele di grandi dimensioni che realizzò quell'anno, è partita da una stima di 45 milioni di dollari: il trittico raffigura teschi e figure fluttuanti con frasi scarabocchiate che fanno riferimento ad antichi testi mitologici.

valentino basquiat

Tre offerenti (tra cui il celebre gallerista Larry Gagosian, ma non è lui l'acquirente) hanno aumentato progressivamente la posta in gioco per l'opera, che alla fine ha raggiunto i 58 milioni di dollari ed è stata aggiudicata a un offerente al telefono con Vanessa Fusco, specialista di Christie's di New York, per un prezzo finale di poco più di 67 milioni di dollari con le commissioni.

Il risultato è stato il quarto prezzo più alto pagato per un'opera del padre del graffitismo americano morto a soli 27 anni per overdose: il record dell’artista è di 110,5 milioni di dollari, stabilito nel maggio 2017 con «Untitled» (1982). I proventi della vendita del Basquiat, ha spiegato un portavoce di Christie’s, andranno in parte a beneficio dell'Accademia Valentino, fondata nel 2013 per promuovere l'eccellenza, rafforzare la cultura aziendale e dare supporto e ispirazione ai giovani talenti nei percorsi di crescita e sviluppo all'interno della Maison.

La collezione dello stilista

basquiat

La grande tela «El Gran Espectaculo (The Nile)» è rimasta nella collezione personale di Valentino Garavani per 18 anni ed è apparsa in un numero della rivista «Vanity Fair» del 2010 in cui lo stilista icona della moda italiana è stato fotografato seduto davanti al grande dipinto di oltre 3,6 metri.

