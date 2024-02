NELLA BIENNALE NERA DEL MUSULMANO BUTTAFUOCO ARRIVA PAPA FRANCESCO! BERGOGLIO SARA’ OSPITE DELLA BIENNALE DI VENEZIA IL 28 APRILE: E’ LA PRIMA VOLTA CHE UN PONTEFICE VISITERA’ LA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE - IL PAPA FARA’ TAPPA AL CARCERE FEMMINILE DELLA GIUDECCA CHE OSPITERA’ IL PADIGLIONE DELLA SANTA SEDE E POI INCONTRERÀ LA COMUNITÀ ECCLESIALE DEL PATRIARCATO DI VENEZIA - LE PAROLE DI BRUGNARO, ZAIA E PADRE ANTONIO SPADARO…

PAPA FRANCESCO

(di Manuela Tulli) (ANSA) Papa Francesco sarà il 28 aprile a Venezia e visiterà, ed è in assoluto la prima volta per un Pontefice, la 60.a Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia. In particolare il Papa si recherà al Padiglione della Santa Sede ospitato presso il carcere femminile della Giudecca. L'annuncio è stato dato oggi dal Vaticano.

Una visita, quella di Papa Bergoglio, nella quale si intrecciano a doppio filo la carità e l'arte che bene sa interpretare i dolori dell'uomo. "Una visita di cui siamo grati al Signore, una visita che ha un filo conduttore: la carità e la cultura, e il desiderio di incontrare la comunità ecclesiale che è in Venezia, la Chiesa che è in Venezia, la città che è in Venezia", sottolinea il Patriarca Francesco Moraglia. "Pensiamo - prosegue monsignor Moraglia - di costruire un evento in cui i giovani possano essere protagonisti". La giornata si chiuderà con la messa.

PIETRANGELO BUTTAFUOCO

"Una visita che mi riempie di gioia e gratitudine. Sarà una giornata storica per la nostra Città e per la nostra Regione", commenta il sindaco Luigi Brugnaro. "Attendiamo Papa Bergoglio a braccia aperte - sottolinea il presidente della regione Veneto Luca Zaia - in questa occasione che lascerà un ricordo indelebile e ringrazio il Patriarca Francesco Moraglia per l'impegno profuso affinché si concretizzasse. L'arrivo del Papa è un'occasione per riconfermare ancora una volta quel legame che da San Marco passa attraverso le figure di San Pio X, di San Giovanni XXIII e del Beato Giovanni Paolo I ma anche, con la visita alla Biennale, per offrire al Pontefice un vero spaccato di quel Veneto per cui l'identità non è mai chiusura in sé stessi ma ricerca di costante dialogo tra culture e forme artistiche differenti".

bergoglio papa francesco

L'esordio di un Papa alla Biennale è "un evento splendido, molto importante", commenta padre Antonio Spadaro, sottosegretario al Dicastero vaticano per la Cultura. Il tema dell'esposizione, "Stranieri Ovunque", e quello in particolare del Padiglione della Santa Sede, "Con i miei occhi", "sono temi molto cari a Papa Francesco".

Lo spazio della Santa Sede "prende le mosse proprio dalle parole del Papa quando esorta a uscire e guardare", dice padre Spadaro. Un tema legato "ai diritti umani, alla attenzione per gli ultimi e a quei mondi marginalizzati dove i nostri occhi arrivano raramente". Il Papa a Venezia incontrerà le detenute della Giudecca: "sono loro che fanno da guida al Padiglione", riferisce il sottosegretario al Dicastero vaticano per la Cultura. (ANSA).

PAPA FRANCESCO