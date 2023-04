LA CARICA DEI "NEPO BABIES" – LA NUOVA GENERAZIONE DI GALLERISTI COMPOSTA DA FIGLI (O NIPOTI) DI CELEBRITA’ - LA PIÙ GIOVANE DELLA LISTA È ANGELICA JOPLING, PHOEBE SAATCHI, FIGLIA DI CHARLES SAATCHI, NOTO IMPRENDITORE IN CAMPO PUBBLICITARIO, HA APERTO UNO SPAZIO A LONDRA NELLA (ASSAI COSTOSA) AREA DI MAYFAIR. E POI VITO SCHNABEL FIGLIO DALL'ARTISTA/REGISTA AMERICANO JULIAN – IL CASO DELLA FIGLIA MINORE DELLA REGINA CAMILLA PARKER BOWLES…

Antonio Riello per Dagospia

julian & vito schnabel

Il New York Magazine ha definito, non senza venature polemiche, il 2022 come l’anno dei “Nepo Babies”. “Nepo Baby” nella lingua Inglese contemporanea sta a significare una persona che grazie a legami familiari dispone di (considerevoli) vantaggi rispetto ai propri concorrenti.

Deriva direttamente da “nepotismo”, espressione Italiana che, fin dal Rinascimento, fa riferimento ai favoritismi dei pontefici verso i loro parenti di vario ordine e grado. In parole semplici lo si potrebbe, di primo acchito, tradurre come “figlio/a di papà” (sempre con il retrogusto di una situazione in qualche modo privilegiata). Molto spesso viene usato proprio in tal senso commentando certi giovani personaggi della politica e del mondo dello spettacolo). Il termine però possiede anche una accezione decisamente più positiva che si avvicina molto a quello di “figlio/a d’arte” (dove viene sottinteso un virtuoso trasferimento di talento e capacità).

charles saatchi and phoebe saatchi

E’ così che va correttamente inteso quando la stampa Anglosassone si riferisce ad una nuova generazione di giovani galleristi che a loro volta sono figli (o nipoti) di galleristi o di artisti celebri. Non parliamo qui di chi collabora semplicemente con i genitori (o ne porta avanti la professione o gli affari), ma invece piuttosto di chi ha iniziato una propria autonoma attività.

La più giovane della lista è Angelica Jopling, venticinquenne figlia di Jay Jopling fondatore della iconica galleria londinese White Cube e dell’artista Sam Taylor-Johnson. Angelica ha aperto il 5 Aprile il suo spazio, “Incubator”, nel cuore di Marylebone (al 2 di Chiltern Street). Il programma (poteva essere diversamente?) sembra quello del padre quando aprì la sua nel 1993: è dedicato agli “artisti emergenti” e in particolare ai giovanissimi diplomati delle scuole d’Arte, tipo Goldsmith College per capirci.

vito schnabel 1

L’intenzione, in questo caso, è anche quella di fare più mostre dalla durata più breve: attualmente si ragiona su una durata settimanale. Idea che potrebbe anche funzionare. Si vedrà quando messa in pratica.

Phoebe Saatchi è la figlia di Charles Saatchi, noto imprenditore in campo pubblicitario (chi non ricorda la famosa Saatchi & Saatchi?) editorialista dell'Evening Standard, ex compagno della Nigella Lawson e soprattutto grande collezionista/mercante di Arte Contemporanea negli anni '90 (fu un elemento assolutamente decisivo per il successo dei cosiddetti Young British Artists). Phoebe ha aperto nel 2020 con il marito, Arthur Yates, la galleria "Saatchi Yates".

vito schnabel 2

E' uno spazio piuttosto grande, situato nella (assai costosa) area di Mayfair. In una recente intervista la giovane Saatchi (ha 28 anni) dichiara di essersi ispirata direttamente alle orma paterne. Speriamo a quelle di qualche decennio fa: infatti va detto che l'attuale Saatchi Gallery in Duke of York Square, a parte il nome, ha ormai poco a che vedere con la gloriosa galleria (situata allora in Boundary Road, nel quartiere di St. John's Wood) che gestiva direttamente il padre. Quella di oggi è un luogo imponente ma senza personalità. Viene spesso affittato per eventi di varia natura e mostre non sempre commendevoli (raramente presenta situazioni artistiche interessanti).

charles saatchi and nigella lawson

Un altro caso di "Nepo Baby" spesso citato è quello di Vito Schnabel (37 anni) figlio dall'artista/regista Americano Julian Schnabel (una sacra icona dell'Arte newyorkese). Possiede la galleria "Vito Schnabel" con sedi a New York, Santa Monica e Sankt Moritz. Dopo un passato di eccessi e di mondanità Vito ha deciso di votarsi al mercato dell'Arte. Va detto, ad onor del vero, che non se la cava male: mostre di ottimo livello e un profilo professionale ineccepibile.

Ma forse questa non è una faccenda così nuova. Basta ricordare il pronipote di Camille Pissarro, Lionel Pissarro (nato nel 1961) che divenne gallerista, con filiale a Londra, specializzato proprio in Post Impressionismo. Oppure i vari discendenti/eredi del buon Pablo Picasso che si sono destreggiati, di volta in volta,come critici, mercanti, esperti d'Arte (e non solo, come sarebbe stato naturale, dei beni di famiglia).

angelica jopling

In ogni caso, a proposito di gente famosa, il figlio di Ronnie Wood (Rolling Stones) Tyrone ha avuto una sua galleria la "Scream Gallery (oggi temporaneamente chiusa). Non manca neanche il "sangue blu". Nella esclusiva zona di Belgravia c'era una piccola (ma elegantissima) galleria d'Arte, la "Eleven Fine Art", uno dei due soci è la figlia minore della attuale Queen Consort, Laura Parker Bowles, che nel 2006 ha sposato Harry Lopes diventando così la Signora Lopes. La galleria ha traslocato.

laura parker bowles con mamma e fratello angelica jopling con il padre jay jopling

Ancora e sempre "Artistocrazia". Occuparsi di Arte evidentemente continua a fare ancora molto "status".

incubator london vito schnabel 4

vito schnabel 3

antonio riello e sua zia phoebe saatchi and arthur yates phoebe e arthur saatchi yates