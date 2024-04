19 apr 2024 17:59

CHE FIGURACCIA A REGOLA D’ARTE PER BRUGNARO! – AL PADIGLIONE ITALIA DELLA BIENNALE, IL SINDACO DI VENEZIA SCHERZA METTENDO LA MANO NELLA FONTANA CHE È PARTE DELL'INSTALLAZIONE REALIZZATA DA MASSIMO BARTOLINI E SI METTE A SCHIZZARE L’ACQUA AL MINISTRO SANGIULIANO, MENTRE IL DIRETTORE MUSULMANO BUTTAFUOCO SE LA RIDE – L'ARTISTA LA PRENDE MALE E RIFILA UN CAZZIATONE A BRUGNARO: “SERVE MAGGIORE RISPETTO, METTE IN RIDICOLO L'OPERA” – NON CONTENTO, IL PRIMO CITTADINO SALE SUL PALCO E DICE: “A ME IL 'PADIGLIONE ITALIA' NON È PIACIUTO" - E IL PUBBLICO AVANGUARDISTA DELLA BIENNALE LO RICOPRE DI FISCHI...