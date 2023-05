AIUTO, IN AMERICA TRABALLANO LE BANCHE! - GLI ISTITUTI DI CREDITO CONTINUANO A PERDERE TERRENO IN BORSA E SEMBRA NON FERMARSI L'ONDA LUNGA DELLA CRISI CHE HA TRAVOLTO “SILICON VALLEY BANK” E “FIRST REPUBLIC BANK” - LE BANCHE REGIONALI “PACWEST” E “WESTERN ALLIANCE” HANNO SOSPESO LE CONTRATTAZIONI DOPO ESSERE CROLLATE DI OLTRE IL 20% - LE AZIONI DI JPMORGAN CHASE HANNO PERSO L'1% DOPO L’ANNUNCIO DELL'ACQUISIZIONE DELLA FIRST REPUBLIC BANK - LA FED DOVREBBE ANNUNCIARE UN ALTRO AUMENTO DEI TASSI DI 25 PUNTI BASE…