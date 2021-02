CLIC! VIAGGIO AL TERMINI DELLA NOTTE – NEGLI OLTRE 500 SCATTI DEL FOTOGRAFO NICCOLO’ BERRETTA PENDOLARI E HOMELESS, TURISTI E HABITUÉS CHE POPOLANO IL PIÙ GRANDE SCALO FERROVIARIO D'ITALIA - ALL'INTERNO DEL LIBRO ANCHE UN TESTO DI PIERPAOLO PICCIOLI (DIRETTORE CREATIVO MAISON VALENTINO) – “IL QUARTIERE ESQUILINO È STATO RITRATTO IN MODO REALISTICO E NATURALE, SENZA SPAZIO PER ARTIFICI O SCHEMI PREMEDITATI. PREVALE COSÌ LA SENSAZIONE DI UNA…” - FOTO PAZZESCHE

Estratto del libro “Stazione Termini” - Testo di Pierpaolo Piccioli

Con la sua narrazione vivida e l'amore per la nonchalance, Niccolò ha catturato la collezione con un'estetica schietta e non convenzionale. Ha ritratto il quartiere Esquilino in modo realistico e naturale, senza spazio per artifici o schemi premeditati. La collezione scorre in sintonia con l'ambiente che la circonda e dà vita a un’atmosfera spontanea e istintiva.

Prevale così la sensazione di una dichiarazione audace e radiosa e di un nuovo modo di intendere la femminilità in cui il romanticismo si fonde con situazioni imprevedibili, come in strada. Una rappresentazione del mondo reale dove i contrasti vivono in armonia creando un nuovo vocabolario di inaspettata eccentricità e anticonformismo.

REDValentino è sceso in strada, ha corso dei rischi, ha sperimentato un nuovo coraggio. L'atteggiamento è diventato più audace, irriverente, senza paura. I codici estetici e stilistici del brand sono gli stessi ma esagerati e amplificati.

STAZIONE TERMINI

Venticinquemila metri quadri di superficie e più di centocinquanta milioni di passeggeri l'anno, la Stazione Termini di Roma è il più grande scalo ferroviario d'Italia e il quinto d'Europa. Dal 2009 il fotografo Niccolò Berretta ritrae le persone che popolano questo non luogo per eccellenza.

Fra pendolari e homeless, turisti e habitués, Stazione Termini è un libro che in più di cinquecento scatti e senza scadere in giudizi politici o sociali, con uno sguardo curioso e un'attitudine originale raccoglie le pose dei passanti che hanno attratto lo sguardo dell'autore descrivendo così la vera essenza delle stazioni, luoghi tanto singolari quanto comuni a tutte le metropoli.

Influenzato dalle fotografie di August Sander e Diane Arbus, Niccolò Berretta ha iniziato a fotografare persone fino a possedere un archivio immenso di ritratti di centinaia di individui che involontariamente raccontano anche il cambiamento sociale e architettonico di una metropoli in perpetuo movimento.

Ogni soggetto ritratto nella stessa posa che si ripete per tutto il libro ha la forza narrante di raccontare la propria storia e la storia di una generazione, di rappresentare se stesso e il luogo e il tempo a cui appartiene: la sua condizione di "passante" riflette il nostro stato di lettore trascinandoci in un mondo di immagini da cui non ci staccheremo mai.

All'interno sono racchiusi testi di Pierpaolo Piccioli (direttore creativo Maison Valentino), Federico Lodoli (scrittore e documentarista) Carlo Gabriele Tribbioli (documentarista e artista) Gabriele Silli (artista) e l'introduzione dell'editore Paulo von Vacano.

Niccolò Berretta è fotografo e direttore della fotografia. Ha curato la fotografia di numerosi documentari, videoclip e cortometraggi e ha lavorato con diversi brand del lusso. Dal 2009 scatta fotografie alla stazione Termini di Roma.

DRAGO è casa editrice internazionale d'arte contemporanea. Nata a Roma nel 2002 ha all'attivo più di 100 pubblicazioni fra cui diversi bestsellers e da anni focalizza la sua ricerca sulla Street Photography, la cultura giovanile e le tendenze underground. www.dragopublisher.com

