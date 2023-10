COS’È TUTTO QUEL BIANCO SULLE COLONNE? E LE URNE INTONSE? -DOPO LE POLEMICHE PER LA "SBIANCATURA" DEI VASI ROMANI, ORA I TORLONIA CI DANNO DENTRO CON FONTANE E ROVINE D'INVENZIONE - NEL MIRINO IL TEMPIO DEI GIARDINI DI VILLA ALBANI: IL RESTAURO NON È DAR SU UNA BELLA MANO DI BIANCO! - VILLA ALBANI È IL MANIFESTO DEL NEOCLASSICISMO, DELLA RINASCITA DELL’ANTICO, DEL GRAND TOUR E, PER QUANTO BENE PRIVATO, LA SOPRINTENDENZA DOVREBBE CHIEDERE RIGUARDO PER BENI CHE SONO DELL’UMANITÀ...

villa albani torlonia 3

COLLEZIONE TORLONIA

https://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/segnatevi-questa-data-14-ottobre-dopo-sessantina-rsquo-anni-si-249015.htm

DAGOREPORT

Dopo i Vasi romani, i Torlonia ora ci danno dentro con fontane e rovine d’invenzione.

villa albani torlonia 5

Dagospia aveva seguito le controversie degli eredi Torlonia tra loro (Banca del Fucino) e con lo Stato italiano e per prima aveva sollevato, il 7 ottobre 2020 ( https://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/segnatevi-questa-data-14-ottobre-dopo-sessantina-rsquo-anni-si-249015.htm), la polemica sul restauro “troppo sbiancante” dei Vasi Torlonia riprendendo un articolo dello storico Pierluigi Panza sulla rivista specializzata “Ananke”. Poi, in occasione delle mostre sulla collezione Torlonia, finalmente visibile dopo sessant’anni, altre testate erano andate sull’argomento.

villa albani torlonia

Ai nostri occhi ora, un po’, ci risiamo. Sfogliando le pagine del “Giornale dell’Arte” in uscita ci si imbatte nella presentazione del restauro del Tempio in rovina dei giardini di Villa Albani-Torlonia sulla Salaria. Una “falsa architettura” antica, si legge. Falsa in che senso? Falsa nel senso che non è antica, ma del XVIII secolo; tuttavia, non per questo falsificabile.

Villa Albani

Cos’è tutto quel bianco, di nuovo, al quale sono state ricondotte colonne e colonnine? E le urne intonse? Insomma, il restauro non è una messa a nuovo, ma un’opera di conservazione dell’esistente, fessurazioni comprese (da sigillare con resine), scalfiture, patina da conservare… non è dar su una bella mano di bianco!

marmi Torlonia

Certo, questo intervento è meno preoccupante di quello sui Vasi Torlonia poi esposti in mostra a Roma e Milano con gran pompa da Salvatore Settis e Gallerie di Banca Intesa, ma la logica appare simile. Per il restauro, deciso dalla Fondazione Torlonia e affidato alla ditta Fratelli Navarra, forse sarebbe stato opportuno affidarsi all’ICR o al far precedere studi del Centro Gino Bozza.

Il principe Alessandro Torlonia

L’archeologo di riferimento della villa è Carlo Gasparri, curatore sodale di Salvatore Settis nella mostra sui Vasi Torlonia, certo “insigne” cattedratico di archeologia a Roma e conoscitore di Winckelmann, Marchionni e dell’humus che generò Villa Albani ma, supponiamo, non troppo interessato alle contemporanee pratiche conservative nel campo dell’architettura e anche della statuaria.

alessandro torlonia

Villa Albani è un bene troppo prezioso, è il manifesto del Neoclassicismo, della rinascita dell’antico, del Grand Tour e – per quanto bene privato – la Soprintendenza dovrebbe svegliarsi, rivolgere una maggiore attenzione e anche collaborazione e aiuto alla Fondazione Torlonia, chiedere riguardo per beni che sono dell’Umanità.

Collezione Torlonia - 3, Tazza Cesi (c) FondTorlonia ph Lorenzo De Masi

Carlo Gasparri

180. nicolas mosman, nicola mogalli, antinoo, bassorilievo presente nella collezione della villa del cardinale alessandro albani, tav.180, m.a.x. museo chiasso

I MARMI DELLA COLLEZIONE TORLONIA

villa albani torlonia ph massimo listri villa albani torlonia villa albani torlonia massimo listri villa albani ph massimo listri 2 Villa Albani ph Massimo Listri 5 Villa Albani ph Massimo Listri 7 villa albani torlonia 5 villa albani torlonia 6 villa albani torlonia 7 villa albani torlonia 2 villa albani torlonia 3 villa albani torlonia 1 salvatore settis villa albani torlonia