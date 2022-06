IL DESIGN DI SELETTI NON È PER POCHI ELETTI – CI VOLEVA IL “DESIGN PRIDE” DI STEFANO SELETTI PER RIPORTARE I CREATIVI PER LE STRADE DI MILANO CHE HA CAMBIATO PELLE PER IL FUORISALONE: IN MARCIA FABIO NOVEMBRE, CHARLEY VEZZA, MARCANTONIO, VICTORIA CABELLO E PAOLA BARALE. MAURIZIO CATTELAN ARRIVA IN BICI MENTRE UNA MACCHINA PORTA UNA RIPRODUZIONE DEL SUO DITO MEDIO IN PIAZZA AFFARI, DOVE SI BALLERÀ FINO A NOTTE FONDA…

1. FUORISALONE, IL DESIGN PRIDE TORNA A FAR SFILARE I CREATIVI. E IN PIAZZA AFFARI SI BALLA SOTTO LA PIOGGIA

Annarita Briganti per www.repubblica.it

design pride 2022 ??antinori 9

Ci voleva il Design Pride di Stefano Seletti per riportare le creative e i creativi in piazza. Questa V edizione, dopo la pausa per la pandemia, è il simbolo della voglia di vivere, filo rosso del Fuorisalone 2022, e chi se ne frega se piove. Seletti guida il gruppo e poi Maurizio Cattelan che arriva in bicicletta mentre una macchina porta una riproduzione del suo dito medio in piazza Affari, dove c'è l'originale e dove si ballerà fino a notte fonda.

stefano seletti

Una botta di energia. Marciano e creano i creativi, da Fabio Novembre a Charley Vezza e a Marcantonio, eccellenze, come il padrone di casa, del Made in Italy. Danzano i tanti giovani intervenuti, a cui Seletti ha donato t-shirt colorate con scritto "We Are Design", con un'attenzione all'ambiente - lo street food del party è anche vegetariano - e ai diritti. Temi che devono essere al centro del design contemporaneo.

design pride 2022 ??antinori 6

"E' importante che il Design Pride sia tornato a sfilare a Milano perché è la sintesi dello stare insieme, festeggiando questa settimana così bella e importante per la città. Sono molto felice di avere portato a termine il progetto We Are Design, che coinvolge i giovani, con queste maglie colorate, perché il design non è solo il Salone del Mobile. Il design è bellezza, è la bellezza che si crea stando insieme" dice Seletti, durante la sfilata dal Castello Sforzesco a piazza Affari, supportato in questa iniziativa, oltre che dalla sua azienda, da Sammontana, Tempo, Engine e Save The Duck®.

design pride 2022 ??antinori 5

"Non ci sono le performance dei Saloni precedenti perché mancano alcune parti del mondo ma è fondamentale puntare su iniziative come il Design Pride. Non ci può essere il Salone senza il Fuorisalone e viceversa, insieme creano un'alchimia pazzesca, che trasforma Milano" aggiunge Seletti, mentre Paola Barale sfila con un cappello colorato e tutta Cadorna si ferma al passaggio del corteo tra dj set - anche della cantante Gaia, in chiusura della serata - e la musica di una street band.

design pride 2022 ??antinori 4

"La cosa di cui vado più orgoglioso è la bellezza del popolo del Pride, molto educato, pulito. Sono venuti qui per festeggiare. Non per fare casino ma un sano casino. È una delle giornate più belle dell'anno" conclude l'imprenditore e per diventare come lui suggerisce di mettersi alla prova nel fare, facendo cose nuove, diverse, come questa parata, che neanche la pioggia ha fermato.

maurizio cattelan

2. IL DESIGN PRIDE TORNA A SFILARE A MILANO

Da www.ansa.it

Dopo due anni di attesa il design è tornato in strada con il Design Pride, la street parade dedicata alla creatività, che ha attraversato il distretto delle 5vie per concludersi con un party in piazza Affari. Insieme al brand Seletti, ideatore del progetto, hanno sfilato nel centro di Milano con carri, performance e musica Save The Duck, brand di abbigliamento 100% animal free, i fazzoletti Tempo e il gin Engine.

design pride 2022 ??antinori 28

Al termine della parata, sotto la scultura L.O.V.E di Maurizio Cattelan, Sammontana, l'azienda italiana di gelati, ha portato in piazza Affari l'estate con tanto di cabine in legno, sdraio, ombrelloni e giochi estivi per il Gruvi party by Sammontana.

design pride 2022 ??antinori 27

Save The Duck ha portato in corteo e in piazza Affari la campagna #OPENTHECAGE, con artisti come Samuel dei Subsonica che si sono esibiti all'interno di una gabbia per denunciare gli abusi perpetrati nei confronti degli animali. Tempo ha sfilato su un Maggiolone con la nuova limited edition di fazzoletti nata dall'incontro con Disegnetti Depressetti. L'illustratrice e fondatrice della pagina, Elisa Shori ha incontrato i suoi follower in piazza Affari, mentre Engine è arrivato a bordo di veicoli vintage come la mitica 500 con tanto di roulotte Graziella al seguito, per presentare l'Engine Langhe Gin Tonic, un ready-to-drink in edizione limitata.

design pride 2022 ??antinori 26

Tra i partner del Pride anche l'agenzia Paridevitale, che dal primo anno si occupa dello sviluppo, della produzione e della comunicazione del progetto. Oltre allo stesso Paride Vitale e Victoria Cabello, vincitori in coppia dell'ultimo 'Pechino Express', alla parata tanti volti noti come Stefano Seletti, Maurizio Cattelan, Fabio Novembre, Marcantonio.

design pride 2022 ??antinori 3

design pride 2022 ??antinori 8

design pride 2022 ??antinori 24 design pride 2022 ??antinori 12 design pride 2022 ??antinori 1 design pride 2022 ??antinori 10 design pride 2022 ??antinori 15 design pride 2022 ??antinori 13 design pride 2022 ??antinori 11 design pride 2022 ??antinori 14 design pride 2022 ??antinori 16 design pride 2022 ??antinori 17 design pride 2022 ??antinori 21 design pride 2022 ??antinori 18 design pride 2022 ??antinori 19 design pride 2022 ??antinori 2 design pride 2022 ??antinori 20 design pride 2022 ??antinori 22 design pride 2022 ??antinori 25 design pride 2022 ??antinori 23 design pride 2022 ??antinori 7