“NON DEVO CHIEDERE SCUSA ALLA FAMIGLIA CUCCHI” – CARLO GIOVANARDI A “LA ZANZARA”: “LA VERITÀ È CHE A CASA DI CUCCHI HANNO TROVATO MARIJUANA E COCAINA. NON È UN BENEMERITO, NO A UNA STRADA A SUO NOME. NON C’È NESSUNA RELAZIONE TRA LE PERCOSSE DEI CARABINIERI E LA SUA MORTE” – "SONO STATO ASSOLTO DALLE ACCUSE PER DIFFAMAZIONE. PER QUESTA STORIA IO E I MIEI FAMILIARI SIAMO STATI MINACCIATI DI MORTE”