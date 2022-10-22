FLASH! - BOMBA SUL MONDO DELL’ARTE: BERNARD ARNAULT, FORTUNA NUMERO UNO DI FRANCIA, SAREBBE IN PROCINTO DI ACQUISIRE L’IMPERO DI GAGOSIAN, 17 GALLERIE SPARSE NEL MONDO - UN COLPO FORTISSIMO SUL SUO RIVALE PINAULT…-
FLASH! - BOMBA SUL MONDO DELL’ARTE: BERNARD ARNAULT, FORTUNA NUMERO UNO DI FRANCIA, SAREBBE IN PROCINTO DI ACQUISIRE L’IMPERO DI GAGOSIAN, 17 GALLERIE SPARSE NEL MONDO - UN COLPO FORTISSIMO SUL SUO RIVALE PINAULT…-
CAFONALINO MELO' – LA STAGIONE SINFONICA DELL'ACCADEMIA DI SANTA CECILIA S’È APERTA CON L’“ELEKTRA” DI RICHARD STRAUSS DIRETTA DA ANTONIO PAPPANO – PRESENTI L'AD DELLA RAI CARLO FUORTES, SERENA BORTONE IN NERO (CHE SFINA SEMPRE), FABIO CANINO, STEFANIA SANDRELLI CON NIPOTINO AL SEGUITO – E POI PIETRO SALINI CON MOGLIE, PAOLA SEVERINO, GIULIANO FERRARA, L'AMBASCIATORE UCRAINO A ROMA CON CONSORTE STANGONA…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ARRESTATI DUE VETERINARI IN PROVINCIA DI CREMONA ACCUSATI DI AVER CHIUSO UN OCCHIO DI FRONTE A IRREGOLARITÀ IN STABILIMENTI DI MACELLAZIONE E DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI - TRA I CASI PIÙ RILEVANTI ANCHE LA MANCATA SEGNALAZIONE DELLA POSITIVITÀ ALLA LISTERIA IN CARNI LAVORATE IN UN IMPORTANTE STABILIMENTO DI MACELLAZIONE…