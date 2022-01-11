FLASH! COSA DICE ACHILLE BONITO OLIVA PER FESTEGGIARE I 100 ANNI DI LORENZA TRUCCHI ALLA GNAM? "SIAMO ENTRAMBI LEGGENDARI, NEL SENSO CHE SIAMO TUTTI E DUE LAUREATI IN LEGGE. IO MI SONO LAUREATO NEL 1961, LEI QUALCHE MESE PRIMA..."

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SEI MESI SENZA CHIESA METTONO TUTTI NEI CASINI - SIA ALLEGRI SIA MANCINI PERDONO UNO DEI POCHI GIOCATORI CAPACI DI SPACCARE LE PARTITE CON I SUOI SPRINT E I SUOI GOL: L'ATTACCANTE SARÀ OPERATO AL GINOCCHIO E SALTERÀ TUTTA LA FASE CRUCIALE DELLA STAGIONE JUVENTINA E I DELICATISSIMI SPAREGGI PER IL MONDIALE DELL'ITALIA A FINE MARZO - I BIANCONERI RIPENSANO A MARTIAL DEL MANCHESTER UNITED: L'INFORTUNIO COMUNQUE NON FARÀ CAMBIARE IDEA SUL DIRITTO DI RISCATTO A 40 MILIONI DALLA FIORENTINA…

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