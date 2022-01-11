achille bonito oliva foto di bacco (2) lorenza trucchi achille bonito oliva lorenza trucchi 8 lorenza trucchi 7 lorenzo vespignani e lorenza trucchi lorenza trucchi 5 lorenza trucchi 3 lorenza trucchi 2 lorenza trucchi 6 BONITO OLIVA 33
FLASH! COSA DICE ACHILLE BONITO OLIVA PER FESTEGGIARE I 100 ANNI DI LORENZA TRUCCHI ALLA GNAM? "SIAMO ENTRAMBI LEGGENDARI, NEL SENSO CHE SIAMO TUTTI E DUE LAUREATI IN LEGGE. IO MI SONO LAUREATO NEL 1961, LEI QUALCHE MESE PRIMA..."-
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CHE GENDER DI CHIESA È QUESTA? - SUOR JEANNINE GRAMICK, 79ENNE, DA CINQUANT'ANNI SI OCCUPA NEGLI STATI UNITI DEI FEDELI LGBT, MA NEL '99 L'ALLORA CARDINALE RATZINGER LE VIETÒ DI PROSEGUIRE LA SUA MISSIONE - ORA CHE IL PAPA LE HA SCRITTO UNA LETTERA PER RINGRAZIARLA DI TUTTO CIÒ CHE FA, È ARRIVATO IL RISCATTO: "I CATTOLICI GAY SI SENTIVANO ESTRANEI ALLA CHIESA PERCHÉ NON ERANO VOLUTI. OGGI È MOLTO DIVERSO. LE DIFFERENZE SONO DONI CHE POSSONO ARRICCHIRE…"
“NUCLEARE? PER NOI È NO” - LA PORTAVOCE DELLA RAPPRESENTANZA TEDESCA A BRUXELLES, SUSANNE KORBER, SPEGNE I REATTORI ALLA COMMISSIONE EUROPEA, CHE VUOLE INSERIRE L’ATOMO NELLA TASSONOMIA DELLE ENERGIE RINNOVABILI - BERLINO STA SPEGNENDO LE SUE CENTRALI RIMASTE, E HA IL “SUO” GASDOTTO NORTH STREAM, MA LA FRANCIA DI MACRON PROMETTE GUERRA. A BRUXELLES STANNO A GUARDARE MENTRE ASPETTANO DI PRENDERE LA DECISIONE (E L’ITALIA CHE FA?)
SEI MESI SENZA CHIESA METTONO TUTTI NEI CASINI - SIA ALLEGRI SIA MANCINI PERDONO UNO DEI POCHI GIOCATORI CAPACI DI SPACCARE LE PARTITE CON I SUOI SPRINT E I SUOI GOL: L'ATTACCANTE SARÀ OPERATO AL GINOCCHIO E SALTERÀ TUTTA LA FASE CRUCIALE DELLA STAGIONE JUVENTINA E I DELICATISSIMI SPAREGGI PER IL MONDIALE DELL'ITALIA A FINE MARZO - I BIANCONERI RIPENSANO A MARTIAL DEL MANCHESTER UNITED: L'INFORTUNIO COMUNQUE NON FARÀ CAMBIARE IDEA SUL DIRITTO DI RISCATTO A 40 MILIONI DALLA FIORENTINA…
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
SE CON CONTINUEREMO A VIAGGIARE AL RITMO DI CIRCA 200 MILA CONTAGI AL GIORNO, DA QUI A CINQUE MESI TUTTI I 5 MILIONI E 388 MILA NON VACCINATI RISCHIANO DI INFETTARSI, CON CONSEGUENZE IN TERMINI DI RICOVERI E DECESSI - I NO VAX HANNO IL DOPPIO DELLE PROBABILITÀ DI INFETTARSI RISPETTO A UN VACCINATO E CORRONO QUATTRO VOLTE IL RISCHIO CORSO DA CHI SI È GIÀ PROTETTO CON LA TERZA DOSE - LO STUDIO DEL CNR