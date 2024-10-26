FLASH! - LA DESTRA SI PAPPA, DI FATTO, ANCHE “L’ULTIMA CENA” – IL CAPOLAVORO DI LEONARDO NEL REFETTORIO DELLA BASILICA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE A MILANO AVEVA SEMPRE AVUTO UNA PROPRIA DIREZIONE OPPURE ERA IL “CAPOFILA” DEL SISTEMA MUSEALE LOMBARDO E CON I SUOI INTROITI FINANZIAVA ANCHE LUOGHI PIÙ FATICOSI DA VISITARE (VEDI CAMUNI O CERTOSA DI PAVIA) – ORA È STATO ACCORPATO AL COMPLESSO DI BRERA, DIRETTO DAL FIDATISSIMO (CHE, PERÒ, È PASSATO DA DELL’UTRI ALLA LEGA A FDI) ANGELO CRESPI. SI ATTENDE AL PIÙ PRESTO UNA FOTO-OPPORTUNITY CRESPI-GIULI AI PIEDI DI CRISTO E DI SAN GIOVANNI...-