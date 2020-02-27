PUBBLICITA' DELLA MOSTRA DI RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE MOSTRA RAFFAELLO - SCUDERIE DEL QUIRINALE PUBBLICITA' DELLA MOSTRA DI RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE 1
FLASH! RAFFAELLO MEJO DI BENJAMIN BUTTON: AGUZZATE LA VISTA E GUARDATE BENE I MANIFESTI UFFICIALI ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE SULLA MOSTRA PER I 500 ANNI DALLA SCOMPARSA DEL GRANDE PITTORE – I GRAFICI HANNO MESSO PRIMA LA DATA DI MORTE E POI QUELLA DI NASCITA: È UNA SCELTA PRECISA O UN ERRORE?-
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ITALIA VIRUS - QUALCOSA STA SUCCEDENDO SE I MAGGIORI EDITORIALISTI DEI GIORNALONI, DA SEMPRE VICINI AL QUIRINALE, DA MASSIMO FRANCO A STEFANO FOLLI, STANNO BRUTALIZZANDO IL GOVERNO CONTE. LEGGETE MARCELLO SORGI OGGI SU “LA STAMPA”, DURISSIMO CONTRO QUESTO ESECUTIVO DI BUONI A NULLA MA CAPACI DI TUTTO: ‘’DI QUESTO PASSO, PRESTO SI FERMERANNO LE FABBRICHE E PERFINO LE ESPORTAZIONI”
JUVE A PEZZI - SARRI OUT? POSSIBILE, QUASI SICURO. MA ANDREA AGNELLI NON PUÒ PERMETTERSI DI SPENDERE UN ALTRO STIPENDIO, CON SARRI A CARICO. IDEALE ALLEGRI CHE È GIÀ SOTTO CONTRATTO FINO A FINE STAGIONE. CIÒ CHE PREOCCUPA DI PIÙ È LA SITUAZIONE ECONOMICA. SE NON SI PASSA IL TURNO CHAMPIONS, SI DEVE VENDERE E BENE, MA DI QUESTI TEMPI CHI PAGA? UN POSSIBILE COLPO DI SCENA…
CAFONAL! DA NELA A PRUZZO, DA TEMPESTILLI A MATTIOLI, EX CALCIATORI DELLA ROMA E ATTORI AL PARTY DI COMPLEANNO ALLO ZODIACO DI GUIDO D’UBALDO, SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI E FIRMA STORICA DEL CORRIERE DELLO SPORT – TRA GLI OLTRE 130 INVITATI ANCHE ZEMAN, CHE ORA SI DIVIDE TRA CALCIO E PARTITE DI GOLF, E “CAVALLO PAZZO” SCARNECCHIA (CHE OGGI FA LO CHEF DOPO ESSERE STATO SPOSATO CON L’ATTUALE MOGLIE DI GRILLO)
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO