LE GRANDI OPERE SONO ARTE! – SI APRE DOMANI (E FINO AL 26 MARZO), ALLA TRIENNALE DI MILANO, LA MOSTRA “COSTRUIRE IL FUTURO”, UN VIAGGIO MULTIMEDIALE E INTERATTIVO DENTRO ALLE INFRASTRUTTURE PROGETTATE E COSTRUITE DAL GRUPPO “WEBUILD” – L’AD DEL GRUPPO, PIETRO SALINI: “RACCONTIAMO IL FUTURO DELLE INFRASTRUTTURE E QUANTO SIA FONDAMENTALE DEFINIRE UN PROGRAMMA ILLUMINATO A LUNGO TERMINE DI SVILUPPO NEL SETTORE, PERCHÉ CAMBI IN MEGLIO LA VITA DELLE PROSSIME GENERAZIONI…”

[…] Un impianto idroelettrico, una ferrovia, un ponte, una linea metropolitana possono diventare l’oggetto di un racconto «artistico» illuminante e pragmatico, che spiega, in maniera al contempo creativa e divulgativa, come queste grandi opere, inserite nell’ottica di un «dietro le quinte», possano contribuire per esempio allo sviluppo del territorio, alla riduzione dell’inquinamento, alla protezione di milioni di persone da un’inondazione, alla creazione di spazi culturali. In sintesi estrema: alla costruzione del futuro. Quello di tutti.

Ed è proprio Costruire il futuro il titolo della mostra promossa dal Gruppo Webuild con Triennale Milano (3-26 marzo, ingresso gratuito) nelle sale di Viale Alemagna, in una sinergia tra impresa e cultura. La «presenza» della mostra appare fin dall’esterno della Triennale, dove è stata posizionata la testa fresante (diametro di 6,7 metri per 58 tonnellate di peso) di una delle sei talpe meccaniche impiegate da Webuild — gruppo leader nel mondo per la progettazione e costruzione di grandi opere complesse — per scavare le gallerie della nuova Linea Blu, la 4, della Metropolitana di Milano.

Questo pezzo potrebbe, fra l’altro, tranquillamente essere scambiato per un’opera d’arte ed evocare, per associazione, alcuni lavori di Arnaldo Pomodoro e di Arcangelo Sassolino. La mostra […] è un viaggio multimediale e interattivo attraverso 8 diverse aree tematiche (disposte in un percorso a ferro di cavallo): Ferrovie (avvicinare), Metropolitane (collegare), Ponti e strade (unire), Acqua (nutrire), Dighe e impianti idroelettrici (prosperare), Monumenti ed edifici (rigenerare), Guidare il cambiamento, Il futuro, adesso (immaginare).

[…] Spiega Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild: «In mostra raccontiamo il futuro delle infrastrutture e quanto sia fondamentale oggi definire un programma illuminato a lungo termine di sviluppo nel settore, perché cambi in meglio la vita delle prossime generazioni».

Ogni sezione […] verrà messa in dialogo con installazioni site-specific , affidate a Triennale Milano — e firmate da Fosbury Architecture […], Michel Desvigne Paysagiste, Bureau Bas Smets, Studio Ossidiana con Giovanni Hänninen, Superflux, Catherine Mosbach con Shandor Chury (Ovvo Studio) —, che aprono ulteriormente la riflessione a nuovi interrogativi, allargando lo sguardo agli ecosistemi.

Ci sarà una grande installazione immersiva di Webuild, in cui sarà possibile camminare per esempio lungo il Ponte San Giorgio di Genova, ricostruito dopo la tragedia del Ponte Morandi, osservare la maestosità delle dighe etiopi, addentrarsi nei tunnel dove viene costruita l’alta velocità ferroviaria, o in quelli delle metropolitane, ammirare dagli spalti la bellezza dell’Al Bayt Stadium, che ha ospitato i Mondiali 2022 in Qatar.

[…] «Quello che vogliamo celebrare — puntualizza Salini — è il saper fare , una capacità realizzativa che si avvale di un grande gioco di squadra con la filiera tutta, che ogni giorno ci vede impegnati con 15 mila imprese nel mondo. Con loro abbiamo realizzato nel corso degli anni 3.200 progetti, e stiamo oggi lavorando a oltre 150 progetti che non sarebbero possibili senza la passione e la determinazione quotidiana di donne e uomini che stanno costruendo queste opere». […]

