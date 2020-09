KEITH HARING DA INCANTO - ASTA CHARITY SUL WEB DA SOTHEBY'S AL VIA IL 24 SETTEMBRE CON 140 TRA OPERE E OGGETTI DELLA COLLEZIONE DELL'ARTISTA – TRA LE OPERE IN CATALOGO SI TROVA IL RITRATTO DI KEITH E JUAN DUBOSE REALIZZATO DA ANDY WARHOL. LA GRANDE TELA È STIMATA 200-250 MILA DOLLARI E RAFFIGURA L'ARTISTA INSIEME AL DJ CON CUI HA AVUTO UNA RELAZIONE PER 5 ANNI- CHRISTIE'S HA DECISO DI COMINCIARE LA STAGIONE AUTUNNALE IN OTTOBRE, ANZICHÉ ASPETTARE NOVEMBRE…

Paolo Manazza per L’Economia – Corriere della Sera

«Dear Keith: Works from the Personal Collection of Keith Haring».

keith haring

Sembra il titolo di un docufilm, invece è un' asta charity online che terrà Sotheby' s dal 24 settembre al 1° ottobre, con oltre 140 opere e oggetti della collezione personale di Haring. Tutti offerti dalla Keith Haring Foundation, creata dall' artista poco prima di morire, nel 1990. La collezione comprende opere donate, acquistate o scambiate con Haring tra amici e artisti, tra cui Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Kenny Scharf.

Tutti i lavori sono offerti per la prima volta con stime a partire da 100 dollari. Quelli con valori sotto i 10 mila dollari saranno proposti senza riserva. Sarà possibile vedere i lotti nella sede newyorchese di Sotheby' s dal 26 al 30 settembre. Complessivamente l' attesa è per un incasso di 1 milione di dollari.

«La collezione è straordinariamente autobiografica, proprio come le raccolte di qualsiasi grande collezionista sono una finestra sulla loro prospettiva individuale», ha commentato Harrison Tenzer, responsabile delle vendite di Contemporanea online da Sotheby' s. Tra le opere in catalogo si trova il ritratto di Keith e Juan Dubose realizzato da Andy Warhol.

keith haring

La grande tela (101,6x101,6 cm) è stimata 200-250 mila dollari e raffigura l' artista insieme al DJ con cui ha avuto una relazione per cinque anni. Un gruppo significativo di lavori è firmato da artisti associati al Club 57, il night club dell' East Village di New York che divenne rapidamente uno dei centri più influenti della controcultura della città quando aprì i battenti nel 1978. Un caro amico di Haring era George Condo, che spesso lavorava nel suo studio all' East Village. In asta i primi disegni e dipinti realizzati dall' artista negli anni Ottanta.

keith haring

Keith possedeva anche opere di artisti affermati che ammirava molto, tra cui Pierre Alechinsky, Jean Cocteau, Alberto Giacometti, Pablo Picasso e Roy Lichtenstein. Di quest' ultimo, in asta due stampe. Forms in Space del 1985 ha avuto un posto d' onore sopra il camino della sua casa (50-70 mila).

Da Christie' s invece dopo il successo dell' asta innovativa One (420 milioni di dollari) trasmessa in live streaming nel luglio scorso, la maison rompe ancora con la tradizione con un nuovo calendario globale.

Presentato dal dipartimento «XX/XXI» l' inedito programma include una settimana a metà autunno di aste serali e giornaliere a New York prima delle tradizionali aste di novembre e una serie sincronizzata di vendite a Londra e Parigi. Tutte dedicate al meglio dell' arte del XX e XXI secolo. Le vendite saranno trasmesse in streaming: a New York, dal Rockefeller Center il 6 e 7 ottobre 2020. Mentre a Londra e Parigi si parte con la mostra dei lotti che aprirà il 6 ottobre durante la Frieze Week di Londra e dal 15 a Parigi, mentre le aste si terranno in entrambe le città il 22 ottobre.

keith haring

Secondo Giovanna Bertazzoni (co-head «XX/XXI») «il futuro è chiaramente in queste nuove aste globali. C' è liquidità, ci sono compratori pronti a investire in arte, a diversificare il portafoglio degli investimenti, a cercare opere-faro del Modernismo e del Contemporaneo, intese come risposte al senso di crisi, di deriva collettiva che la pandemia ha generato in tutti noi.

Per questo e per giocare in anticipo, Christie' s ha deciso di cominciare la stagione autunnale in ottobre, anziché aspettare novembre. Il primo appuntamento sarà dunque il 6 ottobre a New York, con un' asta di Twentieth Century Art, da Monet a Bacon. Al centro di questa vendita, lo splendido Cézanne offerto da Ford House, una delle opere più importanti del maestro di Aix-en-Provence ad apparire sul mercato da decenni (stima sui 25 milioni di dollari). New York sta ritrovando la sua proverbiale energia, i grandi collezionisti tornano in città dagli Hamptons: carpe diem è il nostro motto.

keith haring. murale di keith haring a siena

keith haring andy warhol keith haring i murali persi di keith haring a roma i murali persi di keith haring a roma keith haring keith haring murale muro di berlino andy warhol keith haring & juan dubose phillips andy warhol keith haring & juan dubose keith haring murali keith haring

Iniziamo al più presto». Vedremo come reagirà il mercato.

i murali persi di keith haring a roma