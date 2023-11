LAMASSU QUALCUNO MI AMA - SPETTACOLARE RECUPERO ARCHEOLOGICO IN IRAQ: È RIEMERSA UN'ANTICA STATUA IN ALABASTRO DI UN LAMASSU, LA DIVINITÀ ALATA PROTETTRICE DELLE CIVILTÀ MESOPOTAMICHE. LA MEGA SCULTURA, DAL CORPO DI TORO E LEONE, LE ALI D’AQUILA E LA TESTA UMANA, PESA ALL’INCIRCA 19 TONNELLATE E HA UNA DIMENSIONE DI 3,8 PER 3,9 METRI – IL LAMASSU È INTERO ED È RIUSCITO A SALVARSI DALLA DISTRUZIONE DEI TERRORISTI DELL’ISIS GRAZIE A…

Notevole recupero archeologico in Iraq: nel sito archeologico di Khorsabad, noto anche come Dur-Sharrukin, antica capitale assira durante il regno di Sargon II (721-705 a.C.), situato nel nord del paese (vicino a Ninive), è infatti riemerso uno splendido lamassu, una divinità alata protettrice, presente in diverse civiltà mesopotamiche: si presenta come una creatura dal corpo di toro e leone, le ali d’aquila e la testa umana. […]

Il lamassu di Khorsabad, realizzato in alabastro, pesa all’incirca 19 tonnellate e misura circa 3,8 per 3,9 metri. Il rinvenimento porta la firma della missione franco-irachena della Sorbona, guidata da Ahmed Fakak Al-Badrani e Pascal Butterlin. “Non ho mai portato alla luce nulla di così grande in vita mia prima”, ha dichiarato Butterlin a France 24. “Normalmente, è solo in Egitto o in Cambogia che si trovano pezzi così grandi. L’attenzione ai dettagli è incredibile”.

Il lamassu è intero, a eccezione della testa, conservata nelle raccolte del Museo dell’Iraq di Baghdad, dopo che negli anni Novanta i funzionari della dogana iracheni riuscirono a sottrarla ai contrabbandieri di antichità. La statua, situata all’ingresso dell’antica città di Khorsabad, risale a 2.700 anni fa […]

Fortunatamente, il lamassu è stato risparmiato dalle distruzioni dei terroristi dell’Isis, che invasero quest’area dell’Iraq (siamo vicini a Mosul) nel 2014: i residenti di Khorsabad, riporta France 24, lo nascosero prima di rifugiarsi nei territori ancora controllati dal governo iracheno. Adesso, gli archeologi iracheni stanno cercando di capire se e come il corpo del lamassu potrà essere riunito alla sua testa.

