Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

Un'opera d'arte è diventata la colazione di uno studente. È accaduto a Seul, al Leem Museum of Art. Un giovane visitatore ha staccato una banana che faceva parte dell'installazione "Comedian" di Maurizio Cattelan, l'ha sbucciata e l'ha mangiata. "Ho saltato la colazione ed ero affamato" ha detto per giustificarsi.

Il significato del gesto.

A riportare la notizia, il sito internet della Bbc. L'opera d'arte, parte della mostra di Cattelan "WE", consisteva in una banana matura attaccata con nastro adesivo a un muro del Leem Museum. Dopo aver mangiato la banana, lo studente, Noh Huyn-Soo, ha riattaccato la buccia al muro col nastro adesivo. Il museo ha successivamente collocato una nuova banana nello stesso punto, hanno riferito i media locali. […] Il museo, contattato dalla BBC, ha fatto sapere che non chiederà danni allo studente. Secondo quanto riferito, la banana esposta viene sostituita ogni due o tre giorni […]

Quando è stato informato dell'accaduto, l'artista italiano ha risposto: "Nessun problema". Non è la prima volta che le banane utilizzate per i lavori di Cattelan vengono mangiate da un visitatore. Nel 2019, l'artista David Datuna staccò la banana dal muro dopo che l'opera d'arte era stata venduta per 120mila dollari all'Art Basel di Miami. […]

