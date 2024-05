10 mag 2024 14:30

A LONDRA TUTTI PAZZI PER IL “MALEDETTO” CARAVAGGIO – GRANDE FOLLA ALLA NATIONAL GALLERY PER OSSERVARE L’ULTIMO QUADRO DIPINTO DA MICHELANGELO MERISI, “IL MARTIRIO DI SANT’ORSOLA” – RIELLO: “CARAVAGGIO È OGGETTO DI GRANDE INTERESSE PUBBLICO NON SOLO PER IL SUO TALENTO, MA ANCHE PER LA SUA TURBULENTA ESISTENZA, CHE LO FA DIVENTARE UN EROE MODERNO. VENGONO ALLA MENTE I RAPPER VIOLENTI E TESTOSTERONICI. SI’, CARAVAGGIO È UN ARTISTA PERFETTO PER IL NOSTRO TEMPO…”