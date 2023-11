3 nov 2023 17:33

LUCIO AMELIO, “IL VERO SINDACO DI NAPOLI” – UN DOC, PRESENTATO ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA E IN ARRIVO SU RAI 5, RIPERCORRE LA VITA D’ARTE DEL GALLERISTA VISIONARIO CHE SOTTO IL VESUVIO MISE INSIEME ANDY WARHOL E JOSEPH BEUYS – BONITO OLIVA: “FU UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER NOI CHE NON ERAVAMO RASSEGNATI” - TONI SERVILLO: “PORTAVA IL TEATRO DOVE NON C'ERA, PARLAVA AL TELEFONO IN INGLESE, TEDESCO, FRANCESE, POI ABBASSAVA LA CORNETTA E URLAVA IN NAPOLETANO” – LE PAROLE DEL REGISTA DEL DOC NICOLANGELO GELORMINI, GIÀ AIUTO DI PAOLO SORRENTINO - VIDEO